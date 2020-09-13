《TENET天能》必讀懶人包認清咩叫「逆轉時間」

戲院重開普天同慶，早前大家爭崩頭入場睇《屍殺半島》，失唔失望就見仁見智，不過講討論度，真係不得不提科幻巨作《TENET天能》（TENET），個個都𢱑爆頭狂嗌睇唔明，咩「逆轉時間」？點樣開完槍又吸番粒子彈？媽，好亂呀！以下入場必讀懶人包，畀大家Get下個Concept先！

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劇透慎入分割線

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1） 故事大綱你要知

首先《TENET天能》成個古仔就係由烏克蘭基輔大歌劇院一場突襲開始，CIA特工「男主角」死過翻生，通過考驗變「天能」成員，再去晒印度孟買、英國倫敦、挪威奧斯陸、前蘇聯死城、越南探秘歷險，當中穿插啲大型爆破場面、英雄救美等等，最後就靠「天能」拯救世界阻止末日浩劫。故事線，Easy？

2）重要角色有咩人？

「主角」（Protagonist）由John David Washington飾，佢係奧斯卡金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）囝囝，曾效力NFL美式足球隊6年之久。「至型殭屍」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）今次就淪配角，做亦正亦邪物理學碩士Neil，真係唔到最尾一刻都唔知忠定奸。英國資深演員簡尼夫伯納（Kenneth Branagh）飾演Sator，一位以英國為基地的俄羅斯軍火商，你千祈唔好Miss咗佢。「10頭身」女主角Elizabeth Debicki演反派Sator老婆Kat一樣佔好重戲份，仲同主角有感情線添。

3）咩係逆轉時間？

導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）就講過，今次佢係將《潛行凶間》（Inception）嗰套搬到《天能》，其實就即係現代物理學的第二定律（the law of entropy），不過最重要大家唔好搞錯係時空穿梭：「每一個物理定律都是對稱的，不論時間向前或向後推移，結果都會一樣，除了熱力學第二定律，可以逆轉那系統的時間流向，所以這個故事是根據可靠的物理。」起點就係終結，離別就係相遇，主角收Order救人，原來係自己叫自己去救人，玄！

4）驚唔明劇情一定要先Study預告

其實片中多個關鍵劇情早喺預告中劇透晒！預告一開波見男主角「踩」水氹，望落怪怪哋但已顯示咗佢身在「逆時」時序，加埋啲爆完倒後鏡再變完好無缺等場面，都係提緊你片中人正身處「逆時」之中。預告亦有穿插唔同「逆轉器」，燈光、男主角嘅臂章有大量紅藍對比，亦係幫大家分清「順時」、「逆時」。而片中個個打生打死爭嘅「演算器」亦一早喺預告中「晒全相」。