Galaxy Watch 3　一星期體驗評測

智能手錶是兵家必爭之地，作為大廠的Samsung亦十分積極，每逢有旗艦手機發表，連帶也會更新旗下智能手錶，早前隨Galaxy Note 20系列推出的Galaxy Watch 3便是一例。小記早前取得真錶作測試，就為大家帶來一星期佩戴體驗。

Galaxy Watch 3設有41mm及45mm兩個尺寸，受測為後者的不銹鋼版，尺寸45×46.2×11.1mm，重53.8g，戴上手是零負擔，即使戴着做運動未見辛苦，而皮革錶帶也沒有刮肉或吮汗感覺，大熱天佩載要比很多使用塑膠錶帶的智能運動錶來得舒服。另外， Gorilla Glass DX+玻璃保護性高，屏幕又低於錶圈，如小記般粗戴一排也未見花痕，粗魯人士可放心使用。

一如舊型號，新機也內置觸控式屏幕，45mm錶殼的屏幕有1.4吋，採用Super AMOLED材質，提供360×360解像度。實測字體夠大，畫面清晰，陽光底下依然可見，手濕撥頁也見流暢。篤芒以外，它保留了招牌可轉動錶圈，左右扭就能打開不同功能，配合錶側兩顆實體鍵，操作的靈活度相當高，同時舊用家毋須適應就能上手。

錶底部分是心率感測器所在，實時監測心率、熱量燃燒量、步速及最大心跳。測試所見10秒左右就完成測量，過程不用緊貼肌膚，十分User Friendly。另外，若運動持續20分鐘或以上，心跳又達到最大心跳的70%至90%的話，更可得出最大攝氧量（VO2Max），追蹤有氧運動的成效，運動人士可從中看到自己的狀態變化。運動模式方面，除大路的跑步、單車、游水，還有女士們常做的瑜伽及普拉提，而健身更細分為仰臥舉重、硬舉、側平舉、壓腿等多個細項，同類產品中少見，啱晒一眾操肌人士！

運動以外，它還有其他生活化功能，例如記錄睡眠質素、壓力、每天飲水量等。女性用家更可透過專用程式《Samsung Health》，記錄生理期日子及各式症狀，從而預測最佳受孕期，相當體貼。手機可檢視訊息及圖片，自動回覆功能預載了答案及表情符號，也可手寫文字回覆，絕非「齋睇」。

整體而言，此錶功能十分全面，無論男女，或運動與否都找到合適功能，算是為非Apple Watch粉絲帶來另一個選擇。當然它也有小缺點，例如靈敏度太高，小記就試過戴着行街，它會無故開啟運動偵測功能; 另外，ECG心電圖暫時仍未開放，這點就暫不及Apple Watch了。售價方面，入場費逾3千港元算是合理，惟同價位還有不少專業型運動錶，競爭異常激烈，若然定價低一點，吸引力會更高呢！