【韓君婷鬧爆酒店開P自私精】何泳芍聖誕節玩到癲

近期受疫情影響，好多人都揀喺私人場地，同一班朋友開Party放鬆吓、盡情放縱，近日網上瘋傳一段有人喺酒店房開Party後嘅片，間房亂到好似發生過世界大戰一樣，韓君婷大鬧：「月租酒店都唔係新鮮事，其實都唔關疫情事，係教養問題，點可以破壞啲地方，可能佢唔明白租酒店既租金唔包你咁樣破壞㗎！佢行為好自私，其實我第一份工係做酒店，我知道啲清潔姐姐好辛苦，啲客又唔負責任，好污糟囉，住一晚都可以拆爛啲嘢，其實要罰錢㗎，有冇需要玩到咁癲呢！」玩要玩得開心，但都唔好影響其他人，錢唔係大晒嘛！另外，藝人們亦分享佢哋最瘋狂開P嘅經驗！

前港姐何泳芍（Honey）：「最癲係上年聖誕節，同成班外國嘅朋友一齊過，大家都着上聖誕老人衫，拎埋喇叭喺條街唱歌。我哋首先去中環，之後搭地鐵，一邊搭一邊繼續唱，去到尖沙咀再一邊飲嘢一邊唱歌，然後再落灣仔，最後返番蘭桂坊，係百幾人着聖誕裝周圍唱，真係好癲。」

Bingo成員Carman（關嘉敏）：「我試過最瘋狂嘅Party就係未出道前，當時喺主題樂園做萬聖節嘅演員，我就係扮鬼，記得喺萬聖節最後一晚，我哋成班鬼演員就自己搞咗個Crossplay Party。嗰次我揀咗扮《街頭霸王》嘅『春麗』角色，但嗰時我好忙，完全冇時間去買衫或上網搵衫，所以喺開Party嘅前一日，喺屋企求其拎咗幾塊布，再跟住『春麗」啲相，自己剪剪貼貼整咗件衫出嚟，第二朝再去開工，結果喺呢個Crossplay Party上，我攞咗個『最有心機嘅演員』，不枉我搞咗成個凌晨去整呢件『春麗』衫。」

「美女學徒」陳紫芊：「我細個喺美國讀書嘅時候，佢哋好興House Party，一大班人飲酒飲到癲咗咁，雖然我冇一齊玩，但因為佢哋喺我住嗰間House度開P，一瞓醒就見到好多人就咁攤喺地下，啲人真係醉到斷晒片，而且有男有女，搞到我哋幾個女仔起身都嚇親。」

天堂鳥成員Lincoln（許俊豪）：「喺天堂鳥出道時，我同啲成員、同事去南京做個商演，完騷後，主辦方安排咗個食飯地方畀我哋食飯，嗰度有個似跳交際舞嘅平台，同場仲有好多唔識嘅其他人，當大家飲飽食醉後，主持人就話開始玩啦，大家出嚟跳舞啦，因為大家都飲咗少少酒，所以就算唔識得，都可以打成一片，而我哋三個成員就係度亂咁跳，亂咁玩，嗰刻覺得好自由、好舒服，最特別係同好多陌生人一齊跳舞。」

李日朗：「我記得係一次好普通嘅釣墨漁船河，嗰晚7時出發，包咗一架船成20個人，其實釣墨魚好簡單，就係位船家去到一個水域，再開大光燈打落啲水度，啲墨魚就會出現，但唔知係咪水流問題，嗰晚都冇乜墨魚出現，我哋等到11點幾，只得零零丁丁嘅墨魚，點知有位朋友超級暈船浪，佢不停咁嘔落海度，係佢嘔嗰刻開始，可能啲墨魚嚟食佢啲嘔吐物，啲墨魚開始多，我哋釣咗好多，但就冇人肯食，因為覺得太汚糟，所以將啲墨物放生，我諗呢次係我最瘋狂一次嘅Party。」