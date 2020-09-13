69歲張紀中有心有力　太太再誕一女！

內地著名金牌製作人、曾和李亞鵬及黃曉明先後合作內地劇集《天龍八部》及《神鵰俠侶》等劇集的張紀中，雖已年屆69歲，但仍有心有力，跟比自己年輕31歲的第三任太太杜星霖再造人成功，日前杜星霖網上發文：「小花仙如約而至」宣布已誕下女兒，至今杜星霖已為丈夫先後誕下兩子一女。

消息指杜星霖在上周五於杭州的醫院誕下重六磅多的女兒，正在坐月中的她接受訪問，指女兒是自己和張紀中的愛情結晶品，而本身已跟張紀中育有兩名兒子的她更說：「如今，我和張紀中是兒女雙全，我們一家人很幸福！感謝老天給我們送來的財富。」而張紀中今日更向內地傳媒首次回應跟杜星霖的關係，展示2017年登記的結婚證，稱兩人是合法夫妻：「杜星霖在全心照顧我們的家庭和事業，也不是甚麼助理。我現在的家庭也是在上一段婚姻失敗結束後，重新合法建立。我的孩子，都是合法所生。」

張紀中再當爸爸一事，引起不少網民熱議，更成為熱搜榜首位，網民均對其「能力」表示佩服外，又笑言非常羨慕他桃花旺。張紀中的感情生活常成為話題，跟首任妻子王玎育有女兒張語芯，後有傳因他跟一名女主播過從甚密而離婚。2002年張紀中跟比自己細18年的央視導演樊馨蔓結婚，但至2016年爆出樊馨蔓跟張紀中的契仔導演肖齊關係匪淺，而樊馨蔓否認之餘，更爆張紀中跟女助理杜星霖育有兒子馬丁，同年樊張兩人離婚。之後有傳張紀中跟杜星霖於2017年結婚，但張紀中一直未有公開婚訊。