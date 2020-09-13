麥長青疫市開舖落手搞　踩埋幕後寫劇本

藝人麥長青（麥包）疫情嚴峻仍與生意拍檔開設售賣日本高級食材的店，全家人亦懶理負面消息，每日現身位於大坑的店舖，落手落腳吸客。打從去年中開始幾近沒有幕前工作的麥包坦言：「無論如何生活要繼續、飯亦要食，我年紀開始大，要幫自己計算人生喇，總之有機會就要去試！」

「一人搵錢、四人生活」，麥包壓力可想而知，幸一家人相當團結。他說：「我數口差，以前月尾冇錢就碌卡度日，錢嘅嘢交晒畀太太處理，依家見自己零用錢少咗就知乜事！不過我做乜嘢，太太都會支持，個女本來喺澳洲讀書，返咗嚟亦主動落嚟幫手，佢話：『難得人哋畀機會爸爸，報恩都要啦！』我成日都話，冇嘢可以打低我，除咗屋企人。」

自從離開無綫後，麥包去年成績發展理想，想不到剎那間所有工作卻全部「報銷」：「傾咗3、4部電影，以及2部網劇，本來度晒期北上開工，結果疫情一拖再拖，人哋最終決定易角！依家真係肯做都未必有機會，不過我仍然信天無絕人之路，好似我今次開舖，感恩係好多朋友撐場同幫手宣傳，好快已經有『回頭客』，仲有個身在加拿大嘅粉絲專登打嚟舖頭，落單話要訂貨請喺香港嘅朋友食。」

笑言「未餓死」

回顧多年來拍戲兼從商，麥包笑言仍「未餓死」，全因演藝事業以外的工作收入不錯：「好搞笑係當年我喺台慶得獎，樂小姐（樂易玲）同我傾約，當時我租緊兩萬幾蚊嘅樓住，但份人工得萬幾，佢問我點生存？」話雖如此，麥包仍鍾情娛圈工作，近日更着手開始寫劇本：「冇錢請人寫，咪自己做囉，慳啲嘛！」