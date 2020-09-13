李沁由恨生愛　怨秦昊不解溫柔

內地女星李沁在新劇一改以往的柔弱性格，搖身一變成為英姿颯爽的俠女，與秦昊偶然下相識相知，衝破暗殺對象框框萌生情愫，發展成終身伴侶。二人全劇不停放閃，但秦昊卻被李沁「投訴」不懂溫柔，親熱時更搞到她甩妝，非常搞笑！

在《如懿傳》被形容為「最美香妃」的29歲女星李沁，去年憑另一內地人氣劇《慶餘年》上位，今年夥拍伊能靜老公秦昊、張兆輝等拍攝劇集《錦繡南歌》，並將於本月14日逢星期一至六，晚上8時30分在無綫翡翠台播出。

故事講述李沁飾演的俠女驪歌，誤以為秦昊飾演的「彭城王」縱容奸細，欲刺殺他，沒料淪為朝臣生死相奪的棋子，最終二人共度患難成為伴侶，攜手保衞國家。該劇早前於內地播出時反應不俗，不少網民喜歡秦昊與李沁這對年齡相差13年的新CP，對他們的甜蜜舉止非常受落。

打戲連場考膽量

首次挑戰俠女角色的李沁，甫開場已戴着面具Cool爆晒舞技，之後以俠女造型刺殺秦昊，並有多場打戲，除了與數人埋身對打，還有以腳勾刀、半空耍劍、一字馬等動作應招，李沁也應付自如，被劇組大讚「柔弱的體形、大大的力量」，加上由俠女、沈家大小姐再升呢為驪妃，造型多變，無論仙氣或型格也贏盡好評。不過，鏡頭前帥氣十足的她，原來背後非常淆底，一場吊威吔從高樓往下跳的戲份，拍攝前李沁不停喊驚，揚言從未做過如此高難度動作，幸而最終也克服恐懼。

劇中她與秦昊由歡喜冤家變愛侶，不乏甜蜜戲份，想不到對秦昊來說竟是「障礙」。李沁笑言拍攝期間，經常要求對方溫柔些：「當他把我的臉一抱，我整個額頭的底妝都搓掉了！」秦昊自嘲以往多與罪犯過招，今次首度與女生由頭到尾甜蜜談戀愛，多得李沁教路才得以順利完成。

張兆輝「慘死」編劇遭恐嚇

張兆輝飾演的將軍為人正直，效忠朝廷，獲「彭城王」秦昊重用，多次領軍打勝仗，惟最終在歸途中被奸臣埋伏殺害。其角色俘虜不少網民，故「慘死」一幕傷透網民心，紛紛在社交平台留言，揚言要寄刀片給編劇，非常誇張！張兆輝受訪時大讚劇本寫得好：「可能因為太逼真，導演設計呢場父子畀奸人所害嘅戲，死得好虐、好心痛，連化妝師都喊，所以預咗出街後會有好大回響，我都好耐冇接過啲睇劇本會鼻酸、睇片段會傷心嘅劇。」

與李沁演父女的他大讚對方開朗，戲外二人亦感情要好：「佢好嬌嗲叫我『爹』，好可愛！」談到劇中厚疊疊的戰衣，他坦言每套戲服也有三層，當中打仗的服飾更重得差點連手也舉不起。由於角色要應付大量打仗戲，加上天氣熱，他坦言非常辛苦，但看見成果也覺得值得。

關雪盈向「姊妹」施毒手

同樣演過《如懿傳》的關雪盈，今次飾演沈府二小姐「沈樂清」，與李沁表面是兩姊妹，但實情只是寄養。二人同時愛上秦昊，但秦昊只傾情李沁，令她嫉妒得多次陷害對方，甚至協助奸人謀害李沁一家。再次演反派的她相當到位，眼大大兼樣貌標致，值得留意。