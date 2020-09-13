曾同范冰冰結怨！白百何不計前嫌欽點范丞丞闖影壇

內地女星范冰冰胞弟范丞丞年前憑選秀節目《偶像練習生》爆紅，隨即被力捧成為「綜藝新星」，憑搞笑本色成功在綜藝界闖出一片天，去年底從限定組合NINE PERCENT正式畢業後，在短短3個月內成為4個綜藝節目的固定嘉賓，人氣一時無兩。今年他更涉足影視圈，不但夥拍馮紹峰主演網絡劇《致命願望》，近日還擔正電影《門鎖》，一嘗登上大銀幕的滋味。首次拍戲，范丞丞即有幸與影后白百何合作，有指今次「處男」演出是由白百何提出邀請促成，而早前的開鏡儀式，身為新人的范丞丞被安排站在中心位置，可見備受寵愛。

頒獎禮同場零交流

今次白百何與范丞丞合作備受熱議，事關她與范冰冰早於2015年已有轇轕。有消息指當時著名導演馮小剛執導的《我不是潘金蓮》原本屬意白百何擔任女主角，卻在開拍時突然換成范冰冰，令兩女結怨。至2017年，范冰冰憑該片於《第八屆中國電影導演協會年度盛典》勇奪「年度女演員」，巧合地白百何有份頒獎，冤家同場分外眼紅，當白百何示意請范冰冰上前時，范冰冰竟疑似撥開她，其他時間更是零互動，白百何甚至站在遠處，明顯被孤立，令不和風波再度升溫。

事隔3年，白百何在范冰冰經歷逃稅風波後「雪中送炭」，助其弟范丞丞躋身影圈，似乎已放下昔日恩怨。