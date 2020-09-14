生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 已婚者體會到相處之道，不再為無謂事爭執，相反更珍惜彼此相處時間。

牛：→ 容易獲得有力人士的支持及提攜，對你的工作亦很有利。金色能增運勢。

虎：↓ 是日沖煞，運氣似乎在走下坡，若依然我行我素，將出現很多小麻煩。

兔：→ 早前看起來無關重要的事，今天突然發覺能分析及重新發現其真正價值。

龍：↑ 多替朋友分憂解勞，既令別人感動，也可提升自己的好運氣，一舉兩得。

蛇：★ 今天中午過後，運氣會較好，不妨在下班時稍作打扮，或許會有艷遇。

馬：→ 應聽朋友善意的建議，從不同角度看問題；認為值得繼續的，宜主動。

羊：→ 忙碌在所難免，只要能妥善分配時間及多作善意溝通，能化解一切困難。

猴：↓ 身體上的不適為工作帶來負面的影響，這陣子充足的睡眠格外重要呢！

雞：→ 你的小聰明在人前搶了風頭，小心風頭過盛，會招別人妒忌而四周造謠。

狗：→ 有一些新消息在今天打來的電話裏，盡量別錯失每一個電話就對了。

豬：↓ 事情推動進展不甚麼順暢的一天，而且周圍還充斥着一堆錯誤的訊息呢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌