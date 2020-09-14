預測：本周大市，價位波幅或會稍大，走勢或會較急。

白羊：工作、事業及財運較佳，議價力佳，利求職、轉職、開單及簽約等，宜多會客。

金牛：辭令較佳，人緣及桃花運亦較旺，多予笑容和協調，合作及人際關係將更加和順。

雙子：情緒及家庭運略為不穩，但社交及財運回穩，多聯誼助招引賺錢良機，宜多曝光。

巨蟹：社交及戀愛運回升不少，但思考力略為不穩，多休息有助放鬆及維持各方平穩。

獅子：事業、工作及財運較佳，雖偶有阻力但士氣較旺，求職、轉職、謀事等機遇不乏。

處女：人氣稍佳，社交運及人緣回升，親子及感情生活將較和順愜意，宜善用公餘時光。

天秤：人氣雖持續不穩，但精神狀態回穩，事業、家庭及戀愛運轉佳，將有利各方發展。

天蠍：戀愛及學業運轉佳，不論現況如何，只要積極爭取，將具一定進展，宜把握時機。

人馬：人緣雖略為不穩，但工作進度較佳，重整、檢討、換血、轉職等，將有利進展。

山羊：人緣及桃花運較佳，單身朋友多曝光，可助招引機遇。感情及夫妻關係將較和順。

水瓶：情緒及家庭運回穩不少，精神狀態亦見回升，與家人及伴侶相處，將更愜意甜蜜。

雙魚：辭令及思考力較佳，社交及戀愛運回升，與伴侶、家人等多交流，可助增進情誼。