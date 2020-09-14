頸痛是香港人的通病，源於長時間使用電腦、手機所致，加上疫情關係，不少人留家工作，甚至連學生也進行網上學習，致患者有年輕化的迹象。想有效擊退肩頸痛、保持身體健康？不如聽聽脊醫的專業意見。

持續不理後果嚴重

不少人或會看輕肩頸痛的問題，Be Health Painless Centre註冊脊骨神經科醫生曲德漢指出，若持續不理，後果可以很嚴重，因長期低頭會讓後頸部的肌肉極度繃緊，造成肌肉的疲勞和勞損，例如頭部從正中位置每向前傾斜1英寸，也會給頸部和上背部區域施加10磅的壓力，最終會導致上背部椎骨變得更為明顯，這種情況即為駝背。此外，頸椎間的椎間盤也會承受很大的後部壓力，這可能會使內部髓核擠出，擠壓到脊椎側面的神經，引起頭疼、麻木和刺痛感，並會順着手臂一直延續到手部。

一般來說，肩頸部有急性損傷時，周圍的肌肉、肌腱和韌帶會產生炎症，此時並不建議熱療，因為這樣會加重炎症，故此冰敷會是更有效的療法。曲醫生建議可遵循10/10/10規則，即冰敷疼痛部位10分鐘，在休息10分鐘後再次冰敷10分鐘，1天內重複做3次。48小時後，如果疼痛仍然存在，可以使用熱療的方法，如加熱墊、溫浴等。

4大預防肩頸疼痛妙法：

1.要保持正確的坐姿，從側面看，耳朵應該與肩膀的中部垂直，避免低頭垂肩。

2.電腦、手機螢幕應該處於正前方，保持與眼睛平齊或更高的位置，以避免使頸部肌肉繃緊。

3.如久坐超過30分鐘，應進行肩頸伸展的運動。

4.睡覺時不要俯臥，否則會導致整晚扭着脖子睡覺；仰睡時忌選擇太厚的枕頭，否則等同於低頭睡覺；側睡時，要確保枕頭的尺寸合適，使頭和頸部保持筆直。

紓緩肩頸痛運動

運動 1：

1.垂直站立，將毛巾捲起並放在頸部肌肉後位置，讓毛巾放於耳垂下，雙手緊握毛巾兩端。

2.將頭向後仰，直至有拉扯感覺。

運動 2：

1.端正坐好，雙手放於膝頭上。

2.將手臂緊貼身體，呈90度屈曲，雙肩往後向內側壓，讓兩側的肩胛骨往內靠近。

運動 3：

1.垂直站立，並將雙手放於身後臀部位置，十指緊扣起。

2.將雙肩緩緩往後壓，雙臂往上伸展，直至有拉扯感覺。

備註：以上動作維持10-15秒。初次可先重複5次。之後可加至10次。