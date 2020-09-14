再與死敵合作 　等足兩周《半澤2》收視再破頂　

日本男星堺雅人主演神劇《半澤直樹2》，開播以來屢掀話題。原定上周播出第8集，因幕後人員染疫影響拍攝，延至才昨晚播出。劇迷等足兩星期，帶挈收視再破頂，關西地區收視錄得25.6%新高。

《半澤2》踏入最後高潮，昨晚播出的第8集劇情亦有意外發展，講述堺雅人飾演的半澤直樹，聯同五大銀行代表向政府拒絕放棄帝國航空的債權後，因情勢所逼，再度與香川照之飾演的宿敵大和田常務握手合作，對付進政黨幹事長、眾議院議員箕部啓治。大和田以屈辱的表情對半澤說：「那就萬事拜託了」，成為劇集焦點所在。有網民惡搞，將這一幕與動畫《龍珠》作對比。

半澤為追查15年前融資給箕部啓治幹事長的20億日圓（約1.46億元港元）內幕，發現在自殺身亡的東京中央銀行前副總裁牧野的帳戶中，有一筆傳聞來自不當融資公司所匯入的高額存款。箕部啓治要脅半澤與大和田暫停調查。片岡愛之助飾演的金融廰檢查官黑崎，也因調查此案惹怒箕部，面臨職位異動危機。

劇集尾聲，半澤從大和田口中獲知此事，趕往金融廳了解狀況，黑崎對半澤拋下「接下來靠你了」、「最討厭你」等話後笑着離開。黑崎則笑著離去。半澤聽罷點頭示意，為之後劇情留下伏筆。而黑崎在第8集中又使出偷桃必殺技，偷襲飾演男下屬古谷的人氣聲優宮野真守，引發網友熱烈討論。