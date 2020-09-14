雖然話傳統月餅外皮酥軟好得人鍾意，之不過，亦有唔少人係冰皮月餅的捧場客，而今年亦有唔少品牌推出冰皮有月餅，有新口味亦有經典款式，點揀總有啱心水滋味。

北歐小清新

來自北歐瑞典的IKEA，今年首次推出冰皮月餅，仲要大玩Fusion，有瑞典夏季特產的酸甜水果紅果子配上濃郁軟綿的忌廉芝士製作的「紅果子月餅」、以瑞典獨有口味的接骨木花柑橘醬造成的「接骨木花月餅」、以果味濃郁甜厚多汁見稱的果王阿芳素杧果製成的「芒果月餅」，以及用香滑濃厚的朱古力為基調，加入椰香讓口感更滑而不過於甜膩的「朱古力月餅」；4種獨特滋，帶來獨一無二的滋味驚喜。

創意新冰糕

作為香港第一間手工冬甩期間限定店的ello，將於9月底推出別具特色的創意意式冰糕禮盒，有4款口味供選擇，分別是Baileys咖啡核桃、花生醬草莓覆盆子果醬、冧酒提子綠茶及杧果椰子熱情果味，加上外皮鮮艷色澤，搶眼吸睛！由於品牌預計9月最後一個星期至開賣，想試新嘢就要畀啲耐性喇！

爆脆甜滋味

本地品牌之一的聖安娜素會在中秋推出自家人氣的「至脆驚喜冰皮月餅」，軟糯的外層冰皮包裹着多款口味的幼滑豆蓉，中間夾着法國海鹽焦糖脆脆，入口爆脆又鬆化，而每款冰皮月餅面更印有不同的祝福字句，討盡大人小朋友歡心，仲可以將祝福分享。此外，品牌亦有多款冰皮月餅供應，包括至愛經典冰皮月餅、水果軟心冰皮月餅、榴槤果皇冰皮月餅等，即日至10月1日期間，以品牌會員或指定信用卡更可獲低至52折的折扣優惠呢！

矜貴好冰感

本地老字號餅家榮華每年都會推出應節月餅，今年也不例外，除傳統口味外，當然也有多款冰皮月餅，好似矜貴版的雪燕繽紛．燕窩冰皮月餅禮盒，一盒有燕窩鮮牛奶栗子粒粒豆蓉、杧果粒粒、紅豆粒粒、藍莓粒粒和珍珠朱古力斑蘭豆蓉5款口味，冰感滋味。另外，亦有雪彩繽紛冰皮月餅禮盒及雪中情冰皮月餅禮盒等；即日起多款月餅更以低至65折發售，指定電子方式選購更可獲62折優惠呢！

氣炸榴槤月

品牌馬拉妹推出多款榴槤冰皮月餅，除了選用大家熟悉的貓山王，還有黑刺、XO、金包等，標榜百分百純果肉、全人手製作，無加糖及防腐劑。凍吃會感受到軟滑的榴槤果肉，有趣的是品牌還有氣炸鍋版，榴槤冰皮月餅烤至外皮變色，趁熱吃，榴槤味更濃，而且外脆內軟，入口有薄餅質感，是另一種味覺享受。