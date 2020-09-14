跟石原聰美學習　「下顎線」養成術

豐厚嘴唇一向是日劇女王石原聰美的招牌，但本尊卻在節目中透露非常不喜歡自己的嘴唇，反而最滿意的是自己的下顎線條。（互聯網）

有些女孩子明明四肢不胖，但偏偏雙下巴卻意外明顯，每當拍照時都會顯現出來，非常礙眼。但別灰心，要讓雙下巴消失也不是沒可能，只要跟住日本女星石原聰美的「下顎線」養成術，要練出下顎線條，重現V臉尖下巴絕對不是夢！

女神靠後天努力

其實心水清的日劇迷，都知道石原聰美初出道時還帶點Baby Fat，上鏡時面龐還是有點肉肉的。她自己也曾表示不是天生擁有完美下顎線，是經過努力和長時間鍛煉「胸鎖乳突肌」後，才有現時的效果。究竟甚麼是「胸鎖乳突肌」？其實「胸鎖乳突肌」就是對稱於頸部兩側的肌肉，共有3個連接點，分別是胸骨、鎖骨、耳朵後方的乳突。聽起來很陌生的肌肉，但其實我們左右看、上下看的動作都要靠這個肌肉才能完成。而石原就全憑訓練這塊肌肉，讓巴下方看起來更凹，臉部線條更明顯。

「胸鎖乳突肌」訓練步驟：

根據石原在旅遊節目《石原聰美的素顏之旅in希臘》中的示範，大概可以將「胸鎖乳突肌」練歸納為以下兩大重點。

Step 1：擴胸運動練中斜方肌

首先先將雙手手臂舉成90度、向左右兩側打開至平行身體，做出類似擴胸的動作。

Step 2：左右轉頭、各停10秒

接着保持擴胸動作，左右轉頭並停留10秒即可，左右10秒為一組、一次可以做3~5組，大約一周就會漸見效果。

如果你也不滿意自己的臉部線條，不妨跟住試試做，不過大前提是要跟石原一樣有恒心，她可是持之以恒練了多年，才擁有超美線條和側顏的啊！