【娛刺撈飯】時代變喇！霆鋒枉嬲小鮮肉

「年輕得碰着誰亦能像威化般乾脆，快活到半生霆鋒已年屆四十歲！」冇錯喇！8月29日生日嘅謝霆鋒，唔經唔覺原來已經四十歲喇，唔止唔再係當年嗰個攞結他嚟扑嘅憤怒青年，更加唔係梳靚個頭、着住棉衲，同大家拜年嘅小朋友，謝霆鋒已經變成咗一個對世事好有意見嘅中年男！

話說霆鋒早排亮相財經類訪談節目，分享身為CEO嘅所見所聞，講到佢邀請藝人亮相《鋒味》嗰陣，佢就對一啲後輩小鮮肉嘅排場好有意見。佢話：「現在確實有很多小朋友，一出來已經可能有五六七八個助理 ！」

唔講猶自可，一講就燃點起霆鋒心中嘅一團火，隔住個mon都感覺到霆鋒喺呢個moment要爆喇！「髮型師、髮型師的助理，翻譯、翻譯的助理，經紀人、經紀人的助理，助理的助理，保鏢帶兩個，然後自己還有一個化妝，還有一個自己的私人助理！」

唉！霆鋒又唔使咁躁嘅，既然有報道話，內地一班小鮮肉身價驚人，酬勞甚至係天王巨星嘅兩倍，喂！咁助手數量都係天王巨星嘅兩倍，都係成正比啫，你勞氣咪盞自己傷身。

或者咁講吖，人生苦短、時日無多，每人每日都係得廿四小時㗎咋！冇可能乜都做㗎，既然小鮮肉都唔愁冇錢搵，咁喺時間上做啲管理工作，譬如話特登將人數報到好似世界盃廿三人大軍名單咁款，等某啲邀請單位自己醒水、知難而退，拒絕得嚟又不失霸氣，都唔係話冇可能㗎。

咁當然啦，魯迅講過：「我向來是不憚以最壞的惡意，來推測中國人的」，如果有小鮮肉睇中有闊佬肯出埋住宿費，於是老實不容氣老竇、老母、細妹、家姐……「全體野生燉『水魚』」，呢種情況一啲都唔奇吖。

甚至乎再「寫實」啲喇，依家啲年輕人嘅自理能力係點呢？舊年就有報道話，內地有學校全班四十五個學生，三十九個想食雞蛋，但唔識剝殼，結果將雞蛋直接當垃圾丟；早幾年又有新聞話，香港嘅大學生連洗衣機都唔識用，咁你話喇，唔請一大班助理跟身點掂呀？

霆鋒作為一個「管商業」嘅人，當然知乜嘢係和氣生財啦，佢之所以咁忟憎，都係因為用咗佢成長期間，所目睹嘅「精英世代」嗰一套標準，嚟衡量依家呢個「飯桶世代」啫。佢以為助手嘅嘢，就好似蝙蝠俠有羅賓、福爾摩斯有華生，助理係唔應該再有助理嘅，就算有，都只能夠係智能手機入面，嗰個語音助理嘅啫。之不過，時代已經喺霆鋒不知不覺之間轉變咗喇！