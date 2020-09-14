網上睇車兼買車 前所未有的簡單方便

平治(Mercedes-Benz)全新推出的「網上購車平台」及「網上陳列室」（客戶提供）

【特約報道】網購熱踩入汽車界，豪華汽車品牌 - 平治(Mercedes-Benz)最近也緊隨這個潮流大趨勢推出全新「網上購車平台」及「網上陳列室」，讓大家隨時隨地搜尋及選購最新的平治型號，把購車過程變得前所未有的簡單方便。現只要成功透過網上平台購買平治型號，更可獲贈HK$5,000油券* (名額有限，先到先得)。

睇車：網上陳列室

於「網上陳列室」大家可透過360°實景技術，全方位探索全港最大型的汽車陳列室之一。只需一個點擊，多款平治型號，包括：全新車系如GLA及GLB等、一系列熱賣型號如C系列、CLA，甚至旗艦越野車G系列等，隨時隨地展示於您眼前！

買車：網上購車平台

透過6種車型分類，包括：輕巧車、房車、越野車 (SUV)、多用途車(MPV)、轎跑車/開篷跑車及Mercedes-AMG 跑車，分門別類展示超過50款平治汽車。平台並設有新車預留功能，只需透過以下5個簡單步驟，即可預留心儀型號：

選定型號、

填妥一份簡單網上表格、

繳付HK$500按金^ (預留心儀型號48小時)、

接收電郵確認、

平治銷售顧問將聯絡你跟進及完成餘下購車程序。

立即體驗：

*名額有限，先到先得，送完即止

^按金不設退款