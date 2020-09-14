施匡翹中疫後「復出」　林德信係密切接觸者？

歌手施匡翹自新冠肺炎康復後，今日「復出」為新歌《差不多小姐》拍攝MV，今次邀來林德信擔任男主角，上演一幕「愛情故事」。施匡翹表示歌曲是真人真事改編：「我讀書時參加興趣班，遇到個大哥哥好鍾意佢，但最終都冇示愛，留下遺憾。（點解搵林德信幫手？）其實我唔識佢，可能大家都鍾意瑜伽，拍MV第一時間我就諗起佢，所以向公司要求爭取。」

她大讚林德信人好，埋位前不時與她聊天，令她放鬆不少。而為配合MV故事，她更特意跑去學調教香水：「香水係『暗戀的味道』。香水店仲為我推出香水，我諗住遲啲送畀朋友同傳媒。」至於康復後情況，她表示：「出院後我都喺屋企自我隔離咗成個月，今日知道要開工，仲特登去檢測多次，確保安全。」

而林德信被問到求學期是否不停接獲情信，成為別人暗戀的對象，他透露：「我中學係讀男校，不過上大學開始玩瑜伽後身材變得fit咗，開始有收情信同埋寫情信畀人囉。」他又指近日迷上踩單車：「試過4粒鐘踩40公里。（約女朋友去踩？）約一班男仔，驚約女仔會慢，不過我發現有好多情侶踩單車當拍拖，都幾浪漫。」