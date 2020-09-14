曾與張國榮合唱　陳潔靈懷念：佢係好有魅力嘅人

今年環球唱片特地把張國榮（哥哥）於環球年代的經典名作，斥重金打造全新專輯《REVISIT》，第一首派台作《春夏秋冬A Balloon’s Journey》已於今年9月12日，哥哥64歲冥壽推出。歌曲除了是原曲《春夏秋冬》的改編外，新版更用上哥哥從未曝光的聲帶。

當年哥哥用《春夏秋冬》以四季唱出人生哲理，新版的歌曲卻唱出對人生的感恩及美滿。這次，特地找來哥哥合作無間的音樂製作班底梁榮駿、唐奕聰（Gary Tong）和C.Y. Kong拍攝一系列《REVISIT Leslie Interview》影片。談及大碟《REVISIT》的製作過程，其中一條影片，為新歌重新編曲的Gary Tong，談到如何為哥哥經典名作改頭換面，他說：「我會分成四個不同季節，每一個季節都會加入新的樂器元素。」他希望新編曲可給予樂迷一種全新感覺：「想世界變得更優美，有種釋懷的感覺。」

問到曾與哥哥合唱經典名曲《誰令你心痴》及《只怕不再遇上》的陳潔靈，對哥哥的印象，她憶述：「他是我一位私下好好的朋友，當年我跟他都屬同一經理人陳淑芬。我以前常常到他的家玩，有一次他錄完音回家，當時我和朋友都在，他會現場播給我聽問我意見。有時候他完成演唱會，他會打電話給我，問我覺得他的表現如何，然後大家互相畀意見。哥哥是一個很有藝術的人，雖然他已經離開了，但他的音樂對我們仍然有很大的影響力。」

提到新歌，她說：「《春夏秋冬》除了是哥哥的經典歌曲之外，亦是我偶像林振強的作品，我好記得一句歌詞『秋天該很好 你若尚在場』，當我重新聽一次這首歌，我明白他真是個很有魅力的人，他的演繹並不是唱歌，而是在耳邊輕聲地聊天說故事。」