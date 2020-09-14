邊款女僕最啱Feel？樂宜開窿倒奶派心心

性感女神樂宜最近迷上Cosplay，繼日前扮演「巨胸版悟空」，呢日佢就化身女僕賣萌，佢喺社交網上載多張靚相，見着上女僕裝嘅佢「中門大開」露出三吋事業線，加埋喱士絲襪騷長腿，相當誘人。佢更使出「冧仔四式」，先單眼放電，再做心型手勢派心心，然後向前傾「倒奶」令34C豐滿上圍傾瀉而出，最後再輕托香腮，成功迷倒一眾「主人」！

原來仲有唔少女藝人試過女僕Look，邊個Style你最Buy？無綫節目《學是學非》出產唔少女僕，張寶兒、何依婷同劉穎鏇都扮過，但點都唔夠愛講有味笑話嘅馮盈盈，配搭黑絲玩絲襪誘惑，示範點整完美「400次咖啡」，搞到網民爭住話要飲佢杯咖啡呀！

宅男女神陳瀅喺劇集《全職沒女》中女僕Look引起回響，其後再拍片放上無綫專頁，呢段片嘅造型比劇中性感得多，不時烏身執屋，大晒事業線，又同半裸嘅張振朗肉搏，仲被對方舐面珠，尺度都算大！

「安心事件」前嘅黃心穎參演多套劇，其中《堅離地愛堅離地》化身女僕，宣傳活動仲以一頭紅色假髮示人，正唔正真係見仁見智喇～

近期受無綫力捧嘅花旦高海寧，喺《賭城群英會》中以低胸吊帶女僕造型上陣，盡騷3吋事業線，下襯魚網絲襪，大晒絕對領域！