江美儀三姐出烹飪書　未出街已售罄

由藝人江美儀及三姐（蕭秀香）主持的無綫節目《女人必學100道菜》圓滿結束，無綫決定為節目出書2000本，因反應熱烈，未推出市面發售便內部售罄，可喜可賀的美儀榮升「廚神」，她終有機會向半個師傅黃淑儀（GiGi）答謝，並邀請對方為新書寫序，美儀說：「當年我剛離開亞視好得閒，GiGi姐同我係住樓上樓下，佢成日請客又叫我去傾偈，所以跟佢煮餸，佢都算係我半個師傅，GiGi姐叫我加油、鼓勵我，但就話我欠佢一餐，我請佢食飯又點敢班門而弄斧呢？（連書都出埋，有冇男粉絲要你包伙食？）有男粉絲留言話幾時食飯，但我冇應約，因為經理人好嚴，叫我以事業為重！」

跟三姐拍檔便有好成績，美儀坦言今次新書未出街便售罄，要多得三姐：「今次合作真係好開心，日日都講笑，節目完咗都未食到慶功飯，依家連書都出埋，由最初1500本，再加多500本，最後決定2000本，冇得加印，真係未出街賣已經售罄，所以想買嘅朋友真係唔好意思！（有冇內部應購送朋友？）三姐啲Fans好勁，佢自己都要咗1000本，我自己啲演員朋友，好似豹嫂（胡蓓蔚）﹑祥嫂（黎耀祥太太）都話要買，本書最好係有中英對照，我工人姐姐都識得煮！（節目開第二輯？）希望啦，我哋依家先向公司要求新書加印先啦！」