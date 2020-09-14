《反黑路人甲》劇透：細倫單挑喪鐘勇救芷珊

第二十六集 (09/14)

欣頤（馮盈盈飾）、細倫（王浩信飾）互相要脅，欣頤終放走細倫，並交出指揮權予司徒信（許家傑飾）。細倫當眾痛毆羞辱高彬（張振朗飾），偉晨（姜大偉飾）拉攏高彬將細倫拉落台。清水（蔣家旻飾）希望芷珊（湯怡飾）配合計劃，逼細倫放棄當坐館。高彬配合偉晨，栽贓誣蔑細倫偷取偉晨的貨物，怎料在叔父大會上，貨物不翼而飛，高彬因此被逐出四聯幫。芷珊找細倫問個明白，細倫無奈說違心話傷透芷珊。千霞（賴慰玲飾）召集眾叔父，計劃動議罷免細倫。偉晨綁走陸秋（朱敏瀚飾），要求高彬殺掉陸秋來嫁禍志琛（綽號喪鐘徐榮飾），高彬知偉晨在試探自己，欣然答允。

第二十七集 (09/15)

細倫知偉晨綁走陸秋，仍把矛頭直指志琛。偉晨見細倫與志琛水火不容，決定暫留陸秋一命。細倫希望千霞收回罷免自己的動議，並告知其計劃。千霞終收回動議，偉晨見罷免細倫不成，決定殺掉陸秋……千霞知高彬受盡苦頭，主動找他，二人打得火熱。高彬跟蹤偉晨，遇到跟蹤榮章（石修飾）而至的欣頤，二人交換情報。細倫勸服明麗（高海寧飾）原諒自己，並想她接近榮章。芷珊打算往山區義教，細倫趕往機場要挽留她。偉晨約高彬、志琛等見面，指細倫假冒蔣世龍……

第二十八集 (09/16)

榮章看穿明麗接近自己是欣頤佈局，終向欣頤坦白。高彬假意配合志琛一同捉細倫，讓細倫挾持自己，怎料志琛痛毆二人，細倫被志琛擄走。千霞要求偉晨等人釋放細倫，偉晨播出細倫的自白，千霞震怒，同意跟細倫進行基因檢測。千霞得知細倫並非世龍，拒絕助高彬往救細倫。細倫問偉晨是否蔣氏謀殺案的主謀，偉晨否認。基因檢測結果顯示細倫與千霞是親人，偉晨仍決定殺掉細倫，高彬、陸秋趕來營救，細倫駕車逃走時卻發生爆炸。

第二十九集 (09/17)

細倫爆炸身亡，眾女找欣頤認屍；明麗揭穿細倫是警方臥底，眾女難以置信，更為細倫的後事爭執起來。四聯幫要再選坐館，高彬願意入贅蔣家，與志琛爭坐館，眾人同意投票前由偉晨暫代坐館。榮章為欣頤僱用駭客過濾警務人員的手機訊息，查出有手機於蔣家三父子被殺後數分鐘便接獲通知。清水為替細倫報仇，意圖殺掉子堅（陳志健飾）。志琛涉嫌謀殺被警方通緝，高彬也因身份敗露被偉晨手下追殺。偉晨打算以暫代坐館身份解散四聯幫，細倫突然出現……

第三十集(大結局) (09/18)

細倫逐偉晨出四聯幫，地盤由家昌（李成昌飾）接手。志琛向偉晨要求四千萬來逃離香港，並綁走芷珊作要脅。司徒信搜查工廈單位，欲取回定邦（于洋飾）的手機，高彬先一步帶着手機離開，卻逃不過司徒信的追捕。偉晨向細倫求助，說志琛要求細倫現身交贖金換回芷珊，細倫即應允。細倫單挑志琛，勇救芷珊。子堅企圖槍擊細倫，卻誤傷芷珊令她後腦受重創。司徒信押高彬往見建德（張國強飾），並把手機交給建德……一個月後，細倫在醫院面對着手術後昏迷的芷珊……