地上最強！Lucid Air純電房車

Lucid 最先推出巿場的量產電動豪華房車是Air Dream Edition，擁有高達1,080hp最大馬力，完成0-100km/h及0-400km/h分別僅2.5秒及9.9秒。（互聯網） 2】

總部設在美國加州的電動車廠Lucid，旗下首款量產電動豪華房車Air終於發表。

此車建基於廠方自家Lucid Electric Advanced Platform (LEAP)平台，車身設計更擁有上佳空氣動力學效能，風阻系數僅0.21 Cd。車載的DreamDrive駕駛輔助系統，由超過30個傳感器，包括鐳達、超聲波、LIDAR 光學鐳達組成的最先進的駕駛監測系統。

最快率先推出北美及部分歐州市場的會是最齊料、限量生產的Air Dream Edition(2021年春季)，然後依次會有800hp的Air Grand Touring(2021年中)、620hp的Air Touring(2021年底) 及標準版Air(2022年)。

率先量產的Air Dream Edition，車載自行開發的113kWh電池組與源自電動賽車的電池管理系統及雙電動馬達，並採用全輪驅動，擁有高達1,080hp最大馬力輸出，0-100km/h僅2.5秒，0-400km/h更可9.9秒完成，是目前唯一能於10秒內完成0-400km/h的純電動房車，單次充滿電可行走約748km(800hp的Air Grand Touring，續航力最高，約832km)。不論是那款車型，廠方宣稱若連接到900V+ DC超快速充電網絡時，充電20分鐘已可換來約483km的續航力。換句話無論是性能加速、充電時間和續航力都是目前量產電動房車中最強。