杜琪峯領軍七導新片　成釜山電影節開幕電影

由杜琪峯監製，集結包括他在內的七位知名導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、徐克以及已故導演林嶺東聯手執導的寰亞電影《七人樂隊》，繼入圍康城電影節後，接力獲邀成為2020釜山國際電影節開幕電影，該電影節原定於10月7至16日於韓國釜山舉行，大會今公布因應韓國疫情反覆，決定延後至10月21至30日舉行，開幕電影會如期在大銀幕放映，但取消開幕見面儀式。

監製杜琪峯對於影片成為釜山國際電影節開幕電影感欣喜：「我和其他導演都非常感謝大會，雖然今次大家不能出席影展的開幕首映禮，但影片作為我們七個人首度合作的成果，又不斷獲得各方影展的重視及邀約，證明我們的創作及合作的意念得到認同。」

為趕及各大影展，近月各導演終於能聚首一堂鎖定最後版本。疫情下大家能再相聚份外喜悅，各導演同時更恭賀許鞍華拿了威尼斯國際電影節終身成就獎，為香港電影人帶來很大鼓舞。

由於題材特別，導演陣容鼎盛，《七》除了康城及釜山外，還廣受世界各大影展青睞，如獲法國里昂盧米埃爾電影節邀請成為參展電影，波蘭、日本及埃及等國際電影節也相繼邀約。最新預告片亦首度發佈，讓大家先睹為快，片段交代了每個導演負責的年代，並可見香港影壇不同年代的精英和後起新秀，包括吳鎮宇、任達華、龔慈恩、元華、洪天明、張達明、胡子彤、余香凝、及林愷鈴等分別主演這七個故事。

全片用菲林拍攝，是一部向菲林拍攝年代致敬的電影。杜琪峯也希望透過今次七個導演的合作，將他們那一代香港導演無分門派的合作精神，啓迪並鼓勵到年青一代電影人。