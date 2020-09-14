新引擎新玩法　《波斯王子》明年重生

《波斯王子》是遊戲界經典，後來於2003年發售的《波斯王子：時之沙》也憑創新玩法滾存不俗口碑。在遊戲界一股Remake風潮下，Ubisoft日前宣布推出《波斯王子：時之沙 重製版》，並於2021年1月21日在PlayStation 4、Xbox One、Windows PC等多個平台發售。

《波斯王子：時之沙 重製版》採用Anvil遊戲引擎重新開發，戰鬥、解謎和時間倒流系統都帶來全新玩法，並加入新的攝影視角及完全重製的動畫，帶領玩家回到美麗的9世紀波斯世界。

與原版一樣，玩家將化身英勇的王子，與大君的女兒法拉公主並肩作戰，他們將在王宮中穿梭，與持劍的敵人戰鬥，通過充滿陷阱的房間，並最終面對控制時之沙的邪惡維齊爾。在與敵人的戰鬥的過程中，玩家將變得愈來愈強，並且掌握跑酷的藝術。原王子配音員Yuri Lowenthal再度聲演，而印度女演員Supinder Wraich則將帶來一個新法拉公主。特別一提，遊戲還包含了最初於 1989年發行的第一款《波斯王子》，玩家可以在王子的旅程中解鎖。