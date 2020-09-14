回吐壽司勁無品！ 楊卓娜遇食客吐痰落水杯嗌嘔心

近日網上流傳有食客於迴轉壽司店用膳時嫌壽司有酸味，竟將食過嘅壽司放返去輸送帶，非常缺德！唔少藝人都曾於食肆遇過一啲無品、缺德嘅事，其中黃建東更試過酒吧變食物戰場！佢話：「我試過喺酒吧見到啲人可能飲大咗，攞啲花生、薯片喺度掟嚟掟去，當係武器、玩具咁，我自己就覺得好浪費食物，真係唔係咁好囉。」

楊卓娜：「試過去餐廳食嘢，見到隔籬枱啲食客洗完杯同筷子之後，可能佢自己覺得唔會再用隻杯，竟然吐水水同痰落去，好缺德同嘔心，亦有見過有食客除鞋，真係好奇怪，好在唔係坐隔籬枱，一陣有異味就麻煩。」

駱振偉：「自己就梗係冇做過呢啲行為，但身邊有班朋友係好鍾意搞事，但又唔算係惡行，譬如打邊爐，當佢哋好肚餓嘅時候，會連埋啲血水倒埋落去，我覺得真係好核突，同埋嗰煲嘢基本上都係唔食得，但佢哋食嗰個方法就係咁，總之淥熟佢就得；另外仲有一個就係，我有啲朋友係專刁難啲侍應，其實我好驚，你唔知啲侍應落完Order入到去點整啲嘢食㗎嘛，仲有時啲侍應會推薦啲嘢食畀你，有次話啲魚好新鮮，問我哋要唔要，但我啲Friend就話要唔新鮮，刁難都係缺德嘅行為，不過就唔影響人，因為影響自己多啲。」

何依婷：「印象中比較少遇到呢啲情形，記得小時候，曾經同屋企人去大排檔食飯，發現其中一碟餸有隻曱甴，之後同番舖頭嘅人講叫佢哋換，佢哋都幫我哋換番，所以，最合乎情理嘅反應，應該叫人直接換，而唔係放番出去，等人哋食口水尾咁慘。」

古佩玲：「我生活中就未遇過，但早兩日睇條片，影住間賣魚店捉住條活魚，但轉頭佢轉咗條死魚出嚟賣，真係好過分，搞到我都好驚，會唔會之前出去食店叫魚食，會唔會又係畀人偷龍轉鳳，換咗條死魚畀我食呢？」