跨越一個多世紀的「錯誤」聯乘

一位出色的設計師，除了要學會接受錯誤之外，更應該要懂得將錯誤化為成功當中的元素，美國時裝設計師Heron Preston就做到這一點。一般人如果出生證明上的資料有誤相信都會大為緊張，而且亦未必會向別人提及，但呢件事發生於Heron Preston身上，他不僅樂於接受錯誤，甚至將這個「錯誤」變成他今回與LEVI'S®聯名合作的創作主題。

今回最新推出的HERON PRESTON x LEVI'S®聯名系列「MISTAKES ARE OK」，設計概念就是源自主理人Heron Preston身上一個用來紀念他出生證明筆誤的紋身。事緣1983年出生的Heron Preston，當年醫院竟然錯誤地將出生年份輸入為1873年，從此這個錯誤就一直影響着他的設計概念，讓他學會接受錯誤，而巧合的是1873年正是LEVI'S®取得藍色牛仔褲專利的年份。

因此是次聯名系列中的4款男裝及4款女裝Trucker及501®，每件作品都經過調整修改，刻意製造出一些錯誤細節，例如：反面向外口袋、不對稱口袋、顛倒硬幣袋、不匹配鈕扣、剪錯布邊、披口接縫、凸出內襯及印歪印花，同時系列亦加入HERON PRESTON標誌性橙色標籤、絲網印刷「偽西里爾」文字 СТИЛЬ（ STYLE）及於牛仔褲塗上樹脂塗層營造陰影效果，希望借設計傳遞出錯誤不單止讓事情變壞，同時亦可以讓事情變得有趣的正面訊息。