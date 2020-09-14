魯振順全裸用替身　點知腳毛穿晒煲！

藝人魯振順及區靄玲今晚為網上直播音樂會擔任嘉賓，二人甫受訪就抵死組隊名為「區魯」（勾佬），魯振魯更笑爆嘴話：「專門勾啲有錢佬！」續表示稍後會獻唱粵曲，他們又憶述之前一齊登台的日子，惟現時受疫情影響，所有演出叫停，魯振順搞笑話要食老本，望10月中演唱工作回復正常。

講到他於劇集《過街英雄》中全裸演出，他自爆有「替身」幫拖：「嗰日得十幾度，清晨喺條街到淨係着住條肉色底褲拍咗半個鐘，好記得當時叫導演唔好影到我下半身，因為我有灰甲，但一出到街發現點解對腳咁多毛嘅？先知有『替身』。（唔叫導演搵個冇腳毛？）唔緊要呀！接落都幾似，幾Man呀！」是否首次全裸出鏡？他指之前於《包青天》都試過，並笑謂如果觀眾唔介意兼有獎拎，唔介意真·全裸：「個個都咁大隻，搵番個肥肥腫腫先啱嘅！」

就連區靄玲都大讚對方為藝術犧牲「好嘢」，魯振順接話：「為做嘢冇辦法，都要搵啖飯食，最緊要配合到個劇情。」再自爆拍劇中「碰瓷」場口時險撼爆頭：「冇搵替身，自己做到咪做，橫掂啲人都叫我『腦震盪』，哈哈！」問區靄玲之前有大膽演出？她即耍手檸頭話冇：「冇㗎我，好正常、保守啲。（有偶像包袱？）冇，係冇乜Quali騷畀人睇，唔好搞啦！」