《反黑路人甲》兄弟反目！王浩信毆打張振朗

無綫熱播劇《反黑路人甲》進入結局篇。今晚劇情相當緊張，「一哥」蔡國慶親自會見王浩信與張振朗，要求二人與馮盈盈「反目」，日後行動直接向他匯報，而王浩信及張振朗商議假裝反目，令姜大偉及徐榮等黑幫頭目，一步步跌入二人圈套。

此後張振朗「忍辱負重」，先由王浩信安排上演「重頭戲」，於擂台上被當其「人肉沙包」出氣，令四聯幫人深信二人深仇大恨。張振朗獲姜大偉拉攏，於王浩信車內放下毒品，然後召開大會意圖揭發對方「食夾棍」，豈料王浩信車內毒品不翼而飛。王浩信於是「執行家法」，毆打張振朗3分鐘，不過他一早已在衫褲內墊Pat，演技幾可亂真。王浩信相約他見面，兩兄弟打趣鑽研演技之餘，王浩信更親手為張振朗療傷，名副其實的「患難見真情」。

另外，王浩信一眾紅顏知己中，只得湯怡對他深信不疑，認為即使他變了另一個人，亦自有他的原因，相反高海寧及蔣家旻則想盡方法拉他落台，以保其安全。湯怡相約王浩信見面，王浩信一度打算將「真相」告之對方，但發現有湯怡身上被貼了偷聽器，他惟有狠心說話，令湯怡傷心拂袖而去。