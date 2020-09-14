【劇透慎入】《反黑路人甲》各人下場係咁樣…

藝人王浩信和張振朗主演的無綫熱播劇《反黑路人甲》進入結局篇，近日引起網民熱話。盛傳王浩信「請君入甕」，幕後操控一切緝兇，而當「晨爺」姜大偉決定殺掉他時，王浩信駕車逃走發生爆炸，「因利乘便」假裝死亡，一眾紅顏知己淚崩，隨後DNA檢測揭發王浩信真正身份是蔣世龍！「水姐」蔣家旻金盆洗手開設時裝店，「芷珊」湯怡一度被「喪鐘」徐榮綁走用來要挾王浩信，更被兄長陳志健誤傷至後腦受創，於醫院昏迷期間獲王浩信表心迹…

「高彬」張振朗與「大小姐」賴慰玲的感情線亦是亮點，結局篇內張振朗答應入贅蔣家力鬥徐榮，又被要挾要向兄弟「陸秋」朱敏瀚動殺機，身為臥底的他相當踩界。至於上周交代受傷至半身不遂的朱敏瀚，其實亦是設局，及後更駕車負責勇救王浩信。

台前幕後齊齊封嘴不欲劇透，張振朗僅回覆記者說：「多謝支持，我又唔可以劇透，但大家可以諗吓王浩信，最終揀咗做蔣世龍定張世倫呢？至於我同大小姐無論會唔會喺埋一齊，套劇差唔多播完會送彩蛋畀大家，到時記得留意。」蔣家旻則笑說：「拍完年幾我真係唔記得嘞，不過我相信會有一個令觀眾感動同滿意嘅結局嘅。」