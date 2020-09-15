李晨70萬玩無人機示愛？傳同范冰冰世紀復合

內地「話題女王」范冰冰被爆跟分手年多的未婚夫李晨疑「世紀復合」！網上瘋傳疑似李晨豪花近70萬港幣，用無人機編隊於上海的夜空表演，當住全世界向明天牛一的冰冰提早慶生，示愛方式雖然土豪，但浪漫到暈，更有網民爆料指兩人同在上海，其實復合之說早有迹可尋。

將於本月16號39歲生日的內地女星范冰冰，傳提早收到前男友李晨的大禮，有網民爆料指13號晚於上海外灘某飯店內，遇見一身便裝的李晨和導演晚膳，用餐期間欣賞一場無人機的編隊表演，不過令人極度驚喜是，無人機在半空所發放的三組燈光畫面，竟然是「我愛大黑牛」，緊接出現「FBB」，而最後是「Happy Birthday」字句，因「大黑牛」是李晨的暱稱，而「FBB」是冰冰的英文拼音簡寫，加上冰冰又是16號生日，故被解讀為李晨向前度冰冰高調慶生兼示愛，網民即揣測這正是兩人復合前奏。

雖然網民補充指當晚飯局未見冰冰現身，不過隨即有網民再爆指於翌日，撞見穿上白紗裙，打扮極低調的冰冰，戴口罩又笠帽兼「踢住拖」，在女友人的陪同下出現上海離外灘飯店不遠的家品展內，故猜測其實「分手男女」早在上海「密會」，只是不同場，似避風頭。

「冰晨」復合消息傳開後，雙方的粉絲舉腳贊成，在網絡上洗版式留言表示熱烈期待這對「天作之合」，宣布由「我們不再是我們」回復「我們」，更有傳兩人分手是假象或早已復合，除指兩人宣布分手不久，就被拍到兩人相約「撐枱腳」外，李晨早前拍攝綜藝節目時，自稱獨居的他其豪宅的洗手間內，竟「離奇地」出現女性護膚品及衞生用品，而6月16日是冰冰胞弟范丞丞的20歲生日，李晨高調在社交網上送祝福，加上「示愛燈光」同日，冰冰在社交網上載自拍照，而眼利發現冰冰無名指上的戒指，李晨也有一枚同款，被懷疑是男女對戒。

不過有粉絲支持，亦有網民反對，對「示愛騷」存疑，猜測一切只是部分粉絲的「一廂情願」，指既然是李晨向冰冰示愛，但為何是「我愛大黑牛」，且冰冰出現於上海家品展是多天前的事，又覺得兩人不似是愛食回頭草之人，李晨的粉絲圑則指李晨13號正拍戲中，至於冰冰的則是和李玉導演食飯，而「冰晨」未有在官網作任何回應。