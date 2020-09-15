東方日報C1：李晨范冰冰世紀復合？70萬搞示愛燈光騷

內地「話題女王」范冰冰被爆跟分手年多的李晨疑「世紀復合」！網上瘋傳李晨豪花近70萬港元，用無人機編隊於上海的夜空表演，當住全世界向明天牛一的冰冰提早慶生，示愛方式雖然土豪，但浪漫到暈，更有網民爆料指二人同身在上海，且復合之說早有迹可尋。

本月16日39歲生日的內地女星范冰冰，盛傳前晚收到舊愛李晨的大禮，昨日有網民爆料指13日當晚於上海外灘某飯店內，遇見一身便裝的李晨與導演晚膳，用餐期間欣賞一場無人機編隊表演，不過令人極度驚喜的是，無人機在半空所發放的三組燈光畫面，是「我愛大黑牛」，緊接出現「FBB」，然後是「Happy Birthday」字句，因「大黑牛」是李晨的暱稱，而「FBB」是冰冰的英文拼音縮寫，加上冰冰又是16日生日，故被解讀為李晨向前度高調慶生兼示愛，網民即揣測這正是他們的復合前奏。

雖然網民補充指當晚飯局未見冰冰身影，不過隨即再有爆料，指燈光表演翌日，遇見身穿白紗裙、戴口罩及帽的冰冰，「踢住拖」與女友人到離外灘飯店不遠的家品展，故猜測這對「分手男女」早在上海「密會」，只是不公開同場似避風頭。

粉絲唔撐：一廂情願

「晨冰」復合消息傳開後，雙方的粉絲舉腳贊成，在網絡上洗版式留言表示熱烈期待這對「天作之合」宣布由「我們不再是我們」變回「我們」，更有傳二人分手是假象或早已復合，其中李晨早前拍攝綜藝節目時，自稱獨居的他其豪宅的洗手間內，竟「離奇地」出現女性護膚品及衞生用品，而6月16日冰冰胞弟范丞丞20歲生日，李晨亦高調在社交網送祝福，加上「示愛燈光」同晚，冰冰在社交網上載自拍照，有眼利網民發現她無名指上的戒指，李晨也有同款，疑是對戒。

不過，亦有反對聲音對「示愛騷」存疑，指一切只是部分粉絲的「一廂情願」，指既然是李晨向冰冰示愛，但為何是「我愛大黑牛」字句，亦有指冰冰出現於家品展是數天前的事，又覺得二人不似是愛食回頭草之人。至於李晨的粉絲聲稱他13日當天正在拍戲，而冰冰則是與李玉導演食飯。至截稿前，「晨冰」未有在官網作任何回應。

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