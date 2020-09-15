生肖指數　是日吉星：龍

鼠：→ 做事難以預料結果，有上亦有落，自己亦舉棋不定，凡事要有兩手準備。

牛：↑ 今天腦筋靈活，思潮如泉湧。當你的表現把別人比下去時，應表現謙虛。

虎：→ 請擱置抽象的理想主義，回到現實的工作來。做事試從最順手的開始。

兔：↓ 是日沖煞，在不利的日子裏，處事應小心點，避免出錯和凡事忍讓點。

龍：★ 姻緣運很不錯，可能遇到不是你理想的伴侶，但也算是個不錯的人呢！

蛇：↑ 今天你的直覺很靈驗，好事、壞事都能猜得出八九，所以要相信直覺。

馬：→ 特別容易生氣，他人的一丁點兒錯誤你也不能容忍，宜好好控制一下。

羊：→ 維繫好運的要訣是對周圍的人多付出關心，對方是感受得到你的誠意。

猴：→ 你的效率經常被稱許，將之也帶入工作中，可更快獲得成功和賞識呢。

雞：↓ 容易得罪重要人物，說話要分輕重，避免肆無忌憚批評別人，自嘗惡果。

狗：↓ 小事足以驅使你與人罵戰，各執一詞。要記着宜冷靜，以免影響形象。

豬：→ 真正的愛情是互相尊重，不要對愛侶過分癡纏，留給對方多一點空間吧。

★：吉星

↑：升

→：平

↓ ：跌