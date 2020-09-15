昨晨疑企圖自殺　36歲吳仁惠昨晚不治

曾參演韓片《速水花美男》的36歲韓國女星吳仁惠，昨晨5時被好友發現在韓國仁川市延壽區松島國際都市的寓所內昏迷，警方推斷她是企圖自殺，當時其心臟已經停頓，救護人員為她進行心肺復甦等急救治療後，將她送往鄰近醫院就醫，她昨日一度恢復呼吸和脈搏，但性命危殆，延至昨日深夜不治。

吳仁惠的友人昨晚向韓媒透露死訊：「她被發現的時候情況危殆，但我們仍沒有放棄希望，但她最後還是不能恢復意識。」據悉吳仁惠的喪禮將會低調進行，靈堂設於仁川市仁荷大學醫院，會於明日舉殯。

吳仁惠於2011年參演韓片《我們身邊的犯罪》出道，曾拍過韓劇《馬醫》，7年前有份參演男星李鍾碩與徐仁國合演的韓片《速水花美男》，但星運麻麻，多飾演閒角。擁有F Cup巨乳身材的吳仁惠，曾於2011年真空穿上吊帶裙「胸」襲「釜山國際電影節」的紅地氈成功搶鏡，但近年已沒有演出影視作品。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626