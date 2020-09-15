白羊：事業運稍佳，朋輩帶來發展良機，宜多聯誼會友。但財運稍遜，社交等開支較大。

金牛：事業運稍佳，但體能及精神稍遜，職場人事或較費心，多休息放鬆，表現將更佳。

雙子：出門、公幹、出勤及海外項目，雖或時有阻延，提起精神多集中，可助維持進度。

巨蟹：經濟狀況處於調整期，就財務等事宜，與伴侶多交流，或可得到正面意見和助力。

獅子：戀愛運較旺，是改善固有問題，及增進情感好時期，宜多作交流，或為未來計劃。

處女：工作運較佳，整體進度將甚平穩，然而出勤、公幹及海外項目等，卻需多予耐性。

天秤：人氣帶點不穩，但人緣及桃花運甚佳，保持笑容多予協調，親子及感情關係更佳。

天蠍：體能不穩，幸家庭及感情生活將甚融洽，多聚會及多約會，有助減壓及維持平衡。

人馬：事業及財運明顯回升，理財能力較佳，有助維持收支平衡，投資等計劃亦較利好。

山羊：財運回升，理財能力較佳利改善經濟，但家人及約會等開支或會較大，宜多節約。

水瓶：人氣及精神較佳，戀愛運回升，宜多約會、多談情。情緒略為不穩，宜自律言談。

雙魚：精神稍佳，社交心理回升，但溝通力帶點不穩，遇有意見分歧，宜嘗試多作協調。