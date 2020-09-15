【特約報道】家人相聚，食月餅、玩燈籠，享受難得的團圓，那是每年中秋最溫馨的畫面。一口月餅，細嚼香滑的蓮蓉和鬆沙出油的蛋黃，傳統的味道令中秋氣氛更昇華。鴻星食品（下稱「鴻星」）的餅匠，精選優質蓮子及蛋黃，保持初心，專注每一個細節，一絲不苟，用心焗製一年一度的思念。

全新「迷你低糖白蓮蓉月餅」

想中秋食月餅也食得健康又盡情？全新「迷你低糖白蓮蓉月餅」是健康低糖之選，適合着重健康的你。特別在蓮蓉餡內加入瓜子仁，口感更豐富。

流心月餅 香甜細膩

鴻星今年的「雙星盈月流心月餅」，包括有4個流心奶黃月餅和4個流心朱古力月餅。採用「雙重烘焗」技術，將流心效果注入月餅之中，讓香甜味道流入心扉，禮券現正發售。

經典之美 盡顯氣派

除創新月餅，當然少不了傳統口味。鴻星呈獻的月餅系列包括有「雙黃白蓮蓉月餅」及「雙黃蓮蓉月餅」。蓮子選用湖南湘潭寸三蓮子，每三顆約長一寸，自唐代起，寸三蓮子即為上貢的特級蓮子。由技藝精湛的鴻星餅匠經水濯、褪衣、去芯、精篩、研磨、炒煮、靜放七道工藝，製作成不攙雜質之蓮蓉餡料。另用上天然草木灰經約四十天靜放醃製的鹹蛋黃，蛋黃呈流沙質感。加入蝦子、海螺等甲殼類海產到飼料中，使母鴨食用後所產的鴨蛋蛋黃呈自然的橘紅色。

全港始創迷你金箔月餅 輕盈別致

深受客戶歡迎的「迷你」月餅系列，備齊4款口味。鴻星全港始創的迷你金箔月餅，包括「金箔全黃白蓮蓉」、「金箔全黃紅荳蓉」，添上食用金箔，顯出尊貴格調。據《本草綱目》記載， 「食金，鎮精神、堅骨髓、通利五臟邪氣。」故服用金箔有生寧神健體之效。而「迷你」月餅系列亦有「金華火腿瑤柱」及「迷你金莎奶黃月餅」，每一個「迷你金莎奶黃月餅」皆以甘香碎蛋黃製成餡料，香濃鬆沙口感充斥口腔。

尊貴禮盒 更顯體面

欲一次過品嘗鴻星多款月餅的別致真味，「七星伴月禮盒」想必是理想選擇。以3款傳統口味的迷你月餅繞伴着一個標準裝雙黃白蓮蓉月餅，外形高貴，備齊4款經典口味，送禮大方得體。

驚喜優惠 早買多着數

由即日至9月30日，顧客可以優先價選購月餅禮盒。另可享雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅「買6送1」優惠。而銀聯卡持有人，於9月1日起，更可專享月餅優惠價低至68折！