操肌過程漫長又心酸　李元玲靠一個理由堅持

馬來西亞鋼琴女神李元玲早前關閉社交網，震撼網絡界，好彩好快就開番，一眾Fans又有靚相睇！佢今日就上載做gym相，晒出一副健美身段，不過背後當然付出好多努力！好多女生都羨慕李元玲健美得來又大胸嘅身形，佢就發長文解釋其實一啲都唔容易，過程係漫長又心酸。

李元玲說：「其實要瘦很容易，diet就可以了，可是妳會瘦到很鬆弛又憔悴而且已反彈，所以很多女生開始去健身房鍛煉以為深蹲幾下，abs crunch幾下，kettlebell甩幾下，burpess跳十幾下做幾個月就想看到運動家的那種肌肉線條，大翹臀，6塊腹肌，人魚線，背肌，緊緻的大腿和手臂，沒錯這種體形真的可以讓妳看起來更健康，脫穎而出。」

她又教如果想有意練成完美身材嘅女生到底要從哪裏開始？她說：「這個是男教練不會教妳的事：如果妳從來不曾健身很少運動，正確過程是先鍛煉體力，肌力，關節，骨骼密度，姿勢，這些就跟建房子的地基一樣需要很長時間去建立，都建穩了才來進行增肌，鍛煉中不斷bulking和升級重訓的重量，日復一日的調整精神狀態，氣餒，掙扎，受傷，愈合，又繼續鍛煉，到最後一步才減脂。對女生來說，在沒有藥物控制的健美下，這是一段漫長又心酸的過程，因為不是職業健美的極端培訓和不人道的飲食控制，單靠無藥物自然的鍛煉和飲食真的很難達到健美體形。」

她又說自己性格固執，不理他人目光，一路堅持操肌：「男生會說是我們不夠努力，飲食錯誤，重訓鍛煉不夠重，姿勢不對。其實最大的原因就是因為你們不是女生不明白女性體質本來就比較難增肌。但我很固執，也不理會別人怎麼說，每天看到一點點進步都是賺到的。一天抽一小時鍛煉不難，最難的是堅持的信念，因為途中你會碰到100個讓你放棄的理由，要你堅持下去的卻只有一個：就是要比以前的你更好。」