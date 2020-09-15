潮流與Vegan　激新素肉登場

近年興食素，仲要食素肉，連各地名人富豪都紛紛投資素肉行列，最近又有全新素肉登場，分別係嚟自荷蘭、稱為The Vegetarian Butcher「植系肉」，以及Impossible豬柳漢堡，兩款都話係全亞洲首登場添！

好Meaty植系肉

The Vegetarian Butcher標榜從植物中粹取營養及蛋白質為原材料，再以獨特技術「還原」成肉類質感，繼而製作成NoChicken Chunks植系雞肉、NoChicken Burger植系雞肉漢堡、NoChicken Nuggets植系雞塊、NoMeatballs植系肉丸、NoBeef Burger植系牛肉漢堡等各款優質植物肉，搭配各種食材，炮製出多款中西菜式，連米芝蓮星級餐廳大廚都認同為高級植物肉，由於初到香港，呢款新素肉與多間餐廳合作、於9月12日至10月12日推出一個月的期間限定菜，愛嘗鮮嘅巴絲打就要趁機試吓喇喂！

美國極紅豬柳

上星期才登陸香港的Impossible豬柳漢堡，今年一月至喺美國推出，隨即引起廣泛回響，短短半年時間就有逾2萬個地點引入並供應，更榮獲2020餐飲（FABI）獎項。這款素豬柳漢堡經調味及預先煮熟，數據顯示與真豬柳漢堡比較，含相同分量的蛋白質，但鐵質多60%、卡路里少45%，總脂肪少60%、飽和脂肪少50%，更不含膽固醇。