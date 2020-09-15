德國夫婦「復古穿搭」　網上爆紅

德國老夫妻活出自我，憑着自創的復古時尚穿衣風格在網上迅速爆紅。（互聯網）

年齡從來都只是一個數字，而生活是否精彩取決於自己。俗話說薑還是老的辣，所以即使年齡有番咁上下，但只要有Fashion Sense，打扮造型一樣可以秒殺一眾「後生仔」。擁有「柏林時尚達人」之稱的德國老夫妻甘瑟克拉本霍夫（Günther Krabbenhöft）和布里特坎賈（Britt Kanja） 就證實了這一點。近期二人在社交平台上分享自己的復古時尚穿搭，結果出Post後憑着獨特的穿衣品味在網上瞬間走紅，圈粉無數。

紳士配百變淑女

Günther Krabbenhöft喜歡以紳士風格打扮示人，不同顏色的西裝，紳士帽、皮鞋、領呔、黑框眼鏡似乎是他的標配，時而像一位帥氣的貴族、時而又像一位溫柔的謙謙君子。至於Britt Kanja的打扮就常華麗和優雅，但會同時加入不同的元素和風格，時而像歐洲名媛或時嬌美女強人；時而又略帶休閒感覺或不同的民俗風格，多種形象隨心轉換。

同色系搭配

在他們的打扮中，經常會出現同色系甚至同色搭配，利用不同的剪裁、花紋、配飾搭出不同的感覺，不會單一。

善用不同配飾

除了Günther Krabbenhöft的紳士帽外，他亦會利用鏈飾代替皮帶，加入Punk元素，口袋中的毛巾亦會經常更換，再加上時尚腕錶和手套，輕易創造出獨特風格。至於Britt Kanja佩戴的配飾就更多，由誇張華麗的頭飾與帽子、頸鏈、耳環到風格獨特的迷你手提包，都是她營造優雅氣質的最佳拍檔。