荷里活前夫妻畢佬珍妮花　為慈善隔空合作

美國男星畢彼特（Brad Pitt）於2016年與女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）離婚後，與上一任妻子珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）做回朋友，上年更出席珍妮花的50歲生日派對。

畢佬與珍妮花早前獲美國男星辛潘（Sean Penn）邀請，透過視像通訊軟件為辛潘主演的1982年電影《Fast Times At Ridgemont High》劇本舉行圍讀，其他參與者除辛潘自己，還有男星摩根費曼（Morgan Freeman）、馬修麥康納希（Matthew McConaughey）、沙拉保夫（Shia LaBeouf）、女星茱莉亞羅拔絲（Jolia Roberts）、男歌手John Legend與名嘴Jimmy Kimmel等，為辛潘的救災慈善基金籌款。

節目將於周四播出，宣傳照中珍妮花雙手支在下巴上微笑，而留住長髮與鬍鬚的畢佬則露出燦爛笑容。畢佬於2001年曾客串珍妮花主演電視劇《老友記》（Friends）其中一集。兩人對上一次公開一起露面，是今年1月《演員工會頒獎禮》中，各自獲獎的他們於後台恭喜對方。