好煮意：印式咖喱雞咁整至夠Juicy

印度的咖喱有好多種，除了有不同的辣度和種類，還有不同的煮法，網民ghoroacooking在社交平台教大家做印式乾炒雞件（Chicken Bhuna）。先炒香洋葱和不同的香料，待炒出香味後，加入調味料，將洋葱粒煮至軟身，之後加少許水和薑黃粉和辣椒粉、咖喱粉等加色加味，待慢慢煮至滲出油亮的質感，便可加入雞件炒勻，怕醬料太濃稠，可加點水來調和，直至雞件煮熟便成。雞件入晒味而醬汁又不會太多，味道濃郁又配飯。

材料：

雞件 1隻

油 1/4杯

小荳蔻 3至4粒

肉桂碎 2至3片

丁香 5至6粒

月桂葉 2至3塊

洋葱碎 1.5杯

蒜蓉及薑蓉 1茶匙

薑黃粉 茶匙

紅辣椒粉 湯匙

芫荽粉 1湯匙

咖喱粉 半茶匙

Garam Masala粉 半茶匙

鹽 適量

孜然粉 1茶匙

水 少許

做法：

1.倒油、小荳蔻、肉桂碎、丁香、月桂葉和洋葱碎煮熱。

2.放入蒜蓉、薑蓉、鹽煮勻，加蓋煮熱。

3.落水、薑黃粉、紅辣椒粉、芫荽粉煮勻。

4.落咖喱粉、孜然粉煮勻，加蓋煮至出油。

5.加雞件拌勻，加點水煮滾，落Garam Masala粉，煮至雞件熟透便成。