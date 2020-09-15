好煮意：印式咖喱雞咁整至夠Juicy

2020年09月15日 14:15
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    好煮意：印式咖喱雞咁整至夠Juicy（互聯網）
    印度的咖喱有好多種，除了有不同的辣度和種類，還有不同的煮法，網民ghoroacooking在社交平台教大家做印式乾炒雞件（Chicken Bhuna）。先炒香洋葱和不同的香料，待炒出香味後，加入調味料，將洋葱粒煮至軟身，之後加少許水和薑黃粉和辣椒粉、咖喱粉等加色加味，待慢慢煮至滲出油亮的質感，便可加入雞件炒勻，怕醬料太濃稠，可加點水來調和，直至雞件煮熟便成。雞件入晒味而醬汁又不會太多，味道濃郁又配飯。
    材料：
    雞件 1隻
    油 1/4杯
    小荳蔻 3至4粒
    肉桂碎 2至3片
    丁香 5至6粒
    月桂葉 2至3塊
    洋葱碎 1.5杯
    蒜蓉及薑蓉 1茶匙
    薑黃粉 茶匙
    紅辣椒粉 湯匙
    芫荽粉 1湯匙
    咖喱粉 半茶匙
    Garam Masala粉 半茶匙
    鹽 適量
    孜然粉 1茶匙
    水 少許
    做法：
    1.倒油、小荳蔻、肉桂碎、丁香、月桂葉和洋葱碎煮熱。
    2.放入蒜蓉、薑蓉、鹽煮勻，加蓋煮熱。
    3.落水、薑黃粉、紅辣椒粉、芫荽粉煮勻。
    4.落咖喱粉、孜然粉煮勻，加蓋煮至出油。
    5.加雞件拌勻，加點水煮滾，落Garam Masala粉，煮至雞件熟透便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CEwC_6PKqDZ/