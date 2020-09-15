東沖有料到：與別不同的中式Afternoon Tea

在曼谷Surawongse路上的 Marriott酒店，最近推出了別開生面的中式Afternoon Tea。（胡慧沖）

由於外國遊客未能到訪，所以泰國曼谷的一眾酒店都各出奇謀，希望吸引當地居民光顧消費。很多星級酒店都推出特價客房優惠，有些酒店的餐飲地帶則採取5折收費，情況跟香港差不多。在曼谷Surawongse路上的Marriott酒店，最近便有別開生面的中式Afternoon Tea。

其實這間酒店有不少賣點，例如有環境相當優美的無邊際泳池，頂樓則有採用落地玻璃裝潢的中菜餐廳，再上一層更有提供中式小點及飲品的天台酒吧。而該中菜餐廳在當地可算是享負盛名，平時有不少當地的中產前來用餐，除了有正宗中菜師傅炮製水準料理，食客更可透過落地玻璃欣賞曼谷市景色。

曼谷差不多所有的酒店都可找到吃下午茶的地方，但這間中菜餐廳逢周五、六及日所供應的中式Afternoon Tea卻屬少見，兩位盛惠THB1,200（約HK$300）。端上桌的除了有點心及糖水外，更有燕窩及鮑魚，整體分量OK，而且十分適合打卡。

待疫情過後大家不妨入住這間酒店，無論是天際泳池、中菜餐廳及天台酒吧都是非常吸引的啊。

胡慧沖