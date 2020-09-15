【一波三折】無限延期！王梓軒雙黑膠碟終於推出

歌手王梓軒的全新雙黑膠碟已推出，今次印製唱片可謂一波三折：「出雙黑膠碟係紀念同歌迷過去嘅10年，首先要同歌迷講好抱歉！因為delay咗好耐，上年12月嘅演唱會已經有預售，本身諗住隔一、兩個月就出，點知疫情delay咗。黑膠碟我唔係喺香港印，要攞去英國印，我重新做混音，一邊英國，一邊美國，要同佢哋兩邊溝通，印刷同運輸所有嘢都delay，第一批包裝仲要出咗問題，為咗做到最好，令大家覺得物超所值同有紀念價值，我哋用咗半年搞番掂至推出。」

梓軒指製作黑膠是一次難得的經驗︰「最大困難係學習選曲、排歌同mixing，我之前全部都係CD或網上！」揀歌方面，他亦經過幾番掙扎︰「初時諗係咪將10年內最多人聽嗰20首歌擺落去，但諗諗吓覺得咁做冇乜意思，所以加插幾首之前冇plug過嘅歌，或者好代表我嗰個年代嘅諗法，我嘅聲音，因為我覺得呢個紀念係一個公開嘅日記，新歌迷可以當新歌聽，而且我好鍾意今次隻黑膠，由顏色、封面到入面嘅insert，甚至印刷都非常用心設計。」日前他做了兩場「網上CROSSING黑膠試聽會」，反應熱烈，令他很開心。