不想為身邊人帶來傷害　MBC將Sulli紀錄片下架

韓國女團f(x)前成員Sulli去年10月14日在家中上吊自殺身亡，終年25歲，震驚演藝界。MBC電視台上周四晚播出Sulli紀錄片，但節目播出後，令Sulli的前男友崔子變成網民的攻擊對象，Sulli的生前好友與胞兄亦因此在網上展開罵戰，節目組最終於今日宣布將節目下架。

Sulli的母親在節目中受訪，指她得知女兒與年長14歲的男歌手崔子交往後極力反對，並指女兒在拍拖後性情大變，兩母女亦因此吵架而關係決裂，雖然節目組其後澄清Sulli的母親受訪時有多謝崔子為原本孤獨生活的Sulli帶來幸福，但崔子仍成為攻擊對象，被網民在社交網鬧爆他將Sulli推向死亡。

Sulli生前好友亦在網上發文大表不滿，爆料指Sulli的母親過往當女兒是搖錢樹，不滿其母到現在還利用Sulli，Sulli的胞兄其後發文與Sulli的友人隔空對罵，其後又發文為利用自己的身份與Sulli的粉絲聯絡致歉。

而節目播出後，放送通訊審議委員會共收到35宗投訴，主要是指節目損害崔子的名譽，委員會表示會對節目進行審議，而MBC今日表示節目令Sulli的身邊人受到傷害，並不是他們製作節目的目的，他們已中斷紀錄片的重播服務，並將紀錄片的片段全部下架。