【緣分天注定】圈中5對分手後復合　回頭草愈食愈好食

正所謂失去過才懂得珍惜，緣分天注定，如果有緣的話，兜兜轉轉都會一齊番，好似昨日范冰冰被爆跟分手年多的未婚夫李晨疑「世紀復合」，如果屬實，咁真係要恭喜佢哋！其實圈中唔少藝人愛情路上都好戲劇性，相愛復合之後結婚大團圓結局，所以回頭草唔怕食，可能仲會愈食愈好食！

張家輝與太太關詠荷是圈中模範夫妻，但其實情路亦並非一帆風順，1992年兩人正式宣布拍拖，當時張家輝籍籍無名，但關詠荷已為當家花旦，故此外間狠批兩人不合襯飽受壓力3年後，張家輝因事業低谷到南非放空8個月，並與關詠荷分手。然而分手第二年張家輝家姐病重，關詠荷反而一直在這段時間無微不至地照顧他家姐。直至張家輝返港，關詠荷依然沒有離開，更對張家輝說：「你真傻，喺我心中從來冇同你分離過。」簡單一句說話打動了對方，於是兩人決定復合！

1997年台慶關詠荷獲視后，奠定了TVB一姐地位。雖然當時張家輝知名度已大增，但依然被外界繼續比下去。不過，關詠荷沒有因而嫌棄對方，相反更體諒及鼓勵張家輝指：「你依家唔得啫，邊個擔保你將來唔得？」多年後張家輝賣廣告一句對白「你依家無，將來會有」同關詠荷首尾呼應。

兩人最終於2003年於澳洲結婚，婚後關詠荷2次不幸小產，但兩人一直嘗試冇放棄，終以42歲高齡誕下女兒Brittany。婚後關詠荷淡出螢幕的專心照顧家庭，讓張家輝安心追逐電影夢。

王祖藍與李亞男06年已在教會秘密撻着，當時祖藍只是兒童節目主持，而亞男是華姐冠軍，美貌與智慧並重，祖藍因為自卑心作祟所以好快就分手。分手後，祖藍工作機會接踵而來，事業不斷發展，歌影視三邊忙。分手三年後即09年，祖藍始終放不低亞男，之後寫了一封情信加一隻自己寫的歌《跌落凡間的天使》送給亞男，兩人復合。祖籃更在台慶求婚成佳話，婚後亞男為老公誕下一女，現在佗緊第二胎，好快就變成一家四口。

歌神張學友出道以來零緋聞，只愛羅美薇一個，學友曾話「我希望到了七八十歲，還可以拉着太太漫步沙灘。」可想而知學友對太太的愛是矢志不渝，早年學友因為經歷事業低潮染上酗酒陋習，有嚴重潔癖嘅羅美薇卻親自照顧經常爛醉嘅學友，為佢清理嘔吐物、但學友冇受感動發奮做人，更封鎖內心拒絕羅美薇細照顧，最後羅美薇抵擋不住學友酗酒同沉淪決定分手。分手後學友發憤圖強，電影及音樂上面取得不錯成就，於是他重新追求羅美薇，最終於1991年再一次打動羅美薇芳心，世紀復合。

婚後，羅美薇退出娛樂圈專心照顧家庭，有一年世界小行星協會邀請學友為一顆小行星命名時，學友二話不說以羅美薇的英文名「 May」為此行星命名，屬意他們的愛情如同小行星般是因相互間的吸引力而接觸在一起，一直相伴到其中一方墮落一刻，終生不變。

馮德倫舒淇情路兜兜轉轉20年先開花結果，證明有緣最終注定一齊！1997年，舒淇與馮德倫拍攝電影《美少年之戀》後傳出緋聞，當時馮德倫更被拍得到訪舒淇香閏，兩人例牌否認，後來緋聞亦不了了之。其後各自有新戀情，舒淇與黎明於1998年合作電影《玻璃之城》撻着，不過一直玩地下情，直至2005年黎明宣布與樂基兒拍拖，舒淇同黎明嘅七年情亦告一段落。單身嘅舒淇同年傳出與張震拍攝電影《最好的時光》時撻着，當時舒淇更許下非君不嫁承諾！

而馮德倫於1998年同莫文蔚拍拖，不過2007年莫文蔚於台灣舉行音樂會時，單方面宣布分手，結束9年情。2009年，有指馮德倫開始以魔術攻勢追求舒淇，雖然二人否認兼認對方「好朋友」，不過就被拍得多次一齊夜蒲。2013年，二人更被拍得「蜜」遊日本，終令戀情浮面。2014年，馮德倫借貓向舒淇示愛，同年，馮德倫再被拍得帶定情貓到寵物店沖涼，後來返舒淇香閨，猶如「男主人」。其後佢亦被發現變身「柴可夫」，經常接載舒淇出入。2015年，舒淇喺社交網晒出與馮德倫合照，原來二人拍拖睇海時被傳媒影到，所以舒淇索性公開「蜜」照。直至2016年，兩人以甜蜜婚照及短片突然公布婚訊，再加插合作的電影片段導出兩人相識經過，20年情冇白費。

王菲與謝霆鋒離離合合最傳奇，2000年在傳媒面前「世紀一拖」，正式公開姊弟戀。02年後兩人首度分手，03年在北京再次手拖手出現，爆出復合，可惜於同年11月又分手。05年王菲下嫁李亞鵬，第二年霆鋒與張栢芝閃婚，12年鋒芝離婚，而13年9月，王菲突然在微博發文表示她與李亞鵬夫妻緣盡，鋒菲再回復單身，王菲離婚後一年，與舊愛霆鋒再次翻撻，二人在王菲家中纏綿四日四夜，鋒菲重投愛河，現在不時傳出結婚消息，兩人雖然從未公開放閃，但就不時被網友捕獲去旅行，感情非常穩定。