本日日本：去酒店欣賞3萬朵玫瑰

1964年開業的東京新大谷酒店是東京歷史悠久的酒店之一，和帝國酒店及大倉酒店並稱第一代東京酒店御三家。佔地開闊的新大谷酒店單是餐廳和酒吧就有37間，還有1,500間客房、擁有400年歷史的日本庭園、可舉行結婚儀式的玫瑰園、環繞着庭園的花園泳池等。最矚目及令人期待的是擁有約3萬朵鮮紅玫瑰花、每年作兩度盛開的Red Rose Garden，今年該玫瑰園的秋季開花期將在9月26日至11月15日期間舉行，玫瑰品種多達32種，翠綠與鮮紅交織出令人讚嘆的美景，愛花的朋友絕對不容錯過。Red Rose Garden由英國著名的花藝師Kenneth Turner負責監修，他曾是英國皇室御用的花藝師，經過夏天開花後的一輪修剪，秋天盛開的玫瑰以另一種美態與大家見面。此外同場將會舉行「Red Rose Lounge PIERRE HERMÉ PARIS x Red Rose Garden」，與知名蛋糕店PIERRE HERMÉ PARIS合作，為期4天（9月26日、10月2日、11月3日及8日），可以一邊欣賞紅玫瑰，一邊享用秋季主題的甜品，例如百香果麥瓜蛋糕、梨子馬卡龍等，亦有香檳供應。另外，在10月31日晚將舉行玫瑰香檳的暢飲活動，可以在爵士樂的浪漫環境下，享用西班牙小吃和香檳。還有於10月11及25日會舉辦「紅玫瑰花園之旅」，在導遊帶領下於花園中漫步，並在11月15日設有課程，教授製作玫瑰花盒。

Red Rose Garden

日期：9月26日至11月15日（需預約）

地點：東京都千代田區紀尾井町4-1（東京新大谷酒店）