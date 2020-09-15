電音鬼才攜手　太空牛仔鏡架登場

繼先後邀請JENNIE @ BLACKPINK及吳亦凡打造「JENTLE HOME」及「GENTLE WU」兩個廣受眼鏡迷及音樂迷追捧的聯名系列後，是次GENTLE MONSTER就衝出亞洲樂壇，找來紅遍歐美的美國音樂製作人DIPLO（Thomas Wesley Pentz）合作，將這位身兼多個音樂團體成員（包括：Major Lazer、Jack U、LSD及Silk City）、唱片製作人及電音DJ不同身份於一身的格林美獎得主的前衞創意及個人風格與眼鏡設計融合。

DIPLO x GENTLE MONSTER聯名系列共有兩款飛行員風格鏡款LONE WOLF及THE CUB登場，鏡架採用輕量鈦金屬製成，以平滑利落線條勾勒復古味道鏡框設計，鏡款更配備可輕易拆卸的太陽眼鏡鏡片，而GENTLE MONSTER更於今回聯名合作推出嶄新長短可調整式鏡臂設計，讓大家佩戴時可以有最舒適的體驗。