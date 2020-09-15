出道10年　連詩雅買鑽石獎勵自己

藝人連詩雅跟（Shiga）夥拍星級健身教練李婉芝（Utah）拍攝宣傳影片，她們分享喜歡買鑽石來獎勵自己的原因，Shiga一語道出時下輕熟女的心態，熱衷追求事業成就也着重個人幸福感。

Shiga覺得自己進入了人生新階段，珍惜所遇到的機會和挑戰，她說：「30歲前性格較為執着，好小嘅事都會放到好大。30歲後心情比較放鬆，識得以豁達態度面對事情，欣賞自己，肯定自己嘅付出同努力。近年我更能應付挑戰，因為無論係機會定挑戰都係我人生中嘅珍貴經歷，全情投入，做好自己就得了。」之前憑電視劇飾的婦科方醫生方一角人氣急升，令她喜出望外：「可能心態真係會改變氣場，演出被肯定當然非常開心，不過我都要提醒自己保持平常心。雖然出道已經10年，我依然每天懷着興奮嘅心情開工，我真係好喜歡演藝工作。」

打拚了10年，成績有目共睹的她不忘給自己獎勵，她說：「我鍾意收藏鑽石首飾同手錶，希望將來傳給下一代。特別係天然鑽石象徵『珍貴』同『永恒』。我覺得呢一刻自己似心形鑽石，付出咗100%『真心』待人，不論係朋友、同事或伴侶。」最近盛傳她與男星陳家樂蜜運中，關於愛情，她說：「隨緣啦，感情總係好難控制，隨緣隨心，仲有驚喜。我依家專注工作，希望不久將來有機會再舉辦個人演唱會，因為站在舞台上讓我充滿力量。」