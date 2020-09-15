【花百萬胸無寸進】林穎彤想變高　王卓淇最想整…

唔少女士為求「變大啲」而接受後天加工，不過有錢都未必成事，消委會就表示接獲豐胸療程投訴增加兩倍，女士花百萬「胸無寸進」，嘥錢又嘥氣！女士除咗想隆胸部，有時都會想執吓其他部位！林穎彤：「最唔滿意自己嘅高度，因為得160cm，如果做嘢嘅時候想有壓場感啲，就可能要着比其他人更高嘅高踭鞋，唔係嘅話就會凹咗落去咁！同埋拍嘢嗰陣，如果遇到啲男仔好高，而又要拍Two Shot嘅時候，會變咗影到佢個頭，但你又跌咗落去，影唔到你喎！咁就會特登畀個箱我企，唔夠高呢樣嘢會造成工作上嘅麻煩，所以我最希望改善嘅係高度，但以我所知，依家係冇整高高度嘅技術，所以冇辦法，會去接受、欣賞自己呢個特色。」

王卓淇：「我覺得女仔整容隆胸係冇問題，覺得靚就OK，我自己未有呢個諗法，我知道我身材未必係最好，但係好滿意自己。如果我真係要整，我諗我會整個鼻，因為我想要個好高好直嘅鼻，但一直都係得個諗字，冇真係去做，因為屋企人都好反對。」

蔣家旻：「對自己都好滿意，所以都冇邊個部位想改變。不過自己都有個缺點，覺得個肺、橫膈膜比較闊，就算好瘦，只要着中腰褲就會畀人錯覺冇乜腰形、同身形好闊。有啲女仔橫隔膜窄，就算條腰唔係好幼，都會覺得佢好瘦，但呢樣係天生，就冇得去改變。」

菊梓喬：「豐胸冇效嗰個女仔都幾慘喎。我覺得每個女仔，尤其做幕前，初時可能覺得自己冇乜唔好嘅地方，但係上鏡上得多，睇睇吓，又會覺得自己外表可以好啲、再好啲。我最大問題係唔可以用錢解決嘅，因為我覺得自己細粒咗啲，如果我對腳可以長多6吋就好啦，但呢件事係冇可能發生㗎嘛，所以覺得自己可以keep依家嘅最好狀態就可以啦。」