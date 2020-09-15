疫情打擊工作大減　林欣彤慳住過活

歌手林欣彤（Mag）和陳蕾為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影，受疫情影響，Mag笑言已忘了對上一次公開活動是何時，雖然8月曾舉行網上音樂會，但始終不能與觀眾面對面：「氣氛冇咁好，不過都好珍惜有演出機會。」講到不少工作擱置了，收入可受影響？她笑言：「冇計，仲生活到，都ok，我都好慳，其實都唔只我哋呢行，好多行業都受影響，希望疫情快啲過。不過呢排係多咗時間同屋企人一齊，之前好少時間可以一齊食飯。」

講到她之前自爆患上飲食障礙症，更因藥物肥了10磅，看似減肥成功的她表示：「其實我未至於係患病，只係有段時間不停咁食嘢，試過成班朋友食飯，連男仔都停晒手時，我仲不停咁食，包底食晒啲嘢，因為我又唔想嘥嘢，呢個情況都維持咗幾個月，之後跟營養師指導食嘢，依家都keep得番。」

至於陳蕾亦謂已很久沒出席公開活動，原本曾想舉行網上音樂會，但最後都未能成功，但慶幸都有keep住出歌。講到疫情期間的生活，她笑言買了很多書看，又有織冷衫，問到可有織畀男仔？她笑言：「冇呀，淨係織畀自己，因為好複雜，冇心機織。」