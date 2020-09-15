【潮魅】循環時裝峰會改VR進行　香港設計師獲GaGa賞識

在疫情陰霾下，時裝界備受挑戰，不得不轉換形式去抗疫。第二年舉行的「循環時裝峰會」（Circular Fashion Summit）作為巴黎時裝周項目之一，定於10月3及4日舉行，因疫情關係，有別以往，今年將以VR（虛擬實境）形式進行，並以巴黎的大王宮（Grand Palais）為舞台，令人恍如置身大王宮內，為時裝迷帶來全新體驗。

為支持Black Lives Matter運動，大會特意挑選了十名具才華的有色人種設計師作聚焦，參與「Impact Design Hub」，焦點之一是香港出生、英國發展的時裝設計師Robert Wun，他的作品前衞浪漫，其畢業作獲Lady GaGa賞識，曾穿過他設計的鞋履上節目，令他一炮而紅，又應邀為電影《飢餓遊戲終極篇：自由幻夢2》擔任服裝設計，在音樂及電影雙加持下，火速在國際時裝舞台上站穩陣腳。

而其他設計師有來自南非的Sindiso Khumalo、美國的No Sesso、伊朗的Vaqar、津巴布韋的Haus of Stone、中國的Rui Zhou等，講到甄選準則，循環時裝峰會創始夥伴及品牌策劃主管Alexia Planas Lee表示：「這些設計師的作品都是獨立而前衞，對當地社區有貢獻、保護傳統工藝以及關注地球的可持續發展資源，這亦反映了時裝界的未來方向。」除了虛擬影像外，屆時設計師將會在網上真人發聲解答觀眾的提問。

另外，今次還首度齊集五大時裝周的主腦，包括英國、法國、美國、意大利及中國上海的時裝理事會主席和首席執行官舉行聯合會議，探討在疫情影響下，時裝界面臨的挑戰及未來的發展，意義重大。