螢幕初吻獻老外　陳欣妍：都幾刻骨銘心！

藝人陳欣妍憑ViuTV行山節目《美女郊遊遊》而人氣急升，疫情下依然廣告不絕兼有戲拍。Shirley自言沒有「上位」的感覺，故不會有任何壓力，她豁達地說：「的確係多咗人留意我，呢個我只會視為Bonus，依然好平常心，活在當下，有工開就好開心，況且可能人氣好快就過。（有冇諗過咁爆？）我做每一樣嘢都冇諗之後會點，冇好大期望，只係好投入咁做，拍攝過程好開心。」

最初節目以比堅尼行山為賣點，結果引起爭議，Shirley卻不以為然：「我知道呢個係節目嘅噱頭，所以OK，都要睇開啲！有正評就有負評，幾多人鍾意就有幾多人唔鍾意，即係有爸爸就有媽媽，哈哈……」大晒Shirley式金句！講到工作接踵而至，她笑言不清楚有多少廣告合約在手，但最開心是接洽了啤酒廣告，因為她本身就是用家之一！非常真性情。

憑綜藝上位的Shirley強調自己是演員出身，所以希望將來能專注影視工作，亦不介意在鏡頭前有大膽或性感演出：「如果係演藝我OK，因為係演繹個角色，我嘅底線係唔全裸，性感係冇問題。」又指剛完成拍攝的港印合拍片中有接吻鏡頭：「總之劇情有需要就會做，我唔介意！獻個螢幕初吻畀外國人，都幾刻骨銘心，哈哈！」現實中傻大姐性格的她原來最想飾演反叛或殺手等角色，不介意跟男友沈震軒合作：「因為作為演員需要開放自己，懂得Say Yes！」